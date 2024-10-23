Сервис позволяет сэкономить время на посещении ведомств и поиске информации об оформлении выплат, льгот и документов…

На портале Госуслуг запущен сервис оказания услуг для многодетных семей. Особенность сервиса — услуги, которые необходимы многодетным семьям, находятся в одном месте и оказываются комплексно по принципу «жизненной ситуации», сообщает сайт Правительства РФ.

Уже сейчас можно оформить статус многодетной семьи и получить электронное удостоверение. Сервис позволяет сэкономить время на посещении ведомств и поиске информации об оформлении выплат, льгот и документов. Справочные сведения о мерах поддержки многодетных семей, перечне учреждений, которые принимают электронное удостоверение, и возможность оставить обратную связь о качестве услуг также предоставлены на единой странице «жизненной ситуации».

«Сервис „жизненная ситуация“ для многодетных семей поможет гражданам не только получать государственные услуги проще и быстрее, но и подобрать варианты совместного досуга из перечня, который представлен и будет дополняться на портале госуслуг. Близкие люди смогут уделить внимание друг другу вместо визитов в ведомства для оформления документов», — рассказал зампред Правительства Дмитрий Григоренко, который курирует реализацию федерального проекта «Государство для людей».

Перечень государственных услуг для многодетных семей, которые можно будет получить на единой странице сервиса «жизненной ситуации», в будущем планируется расширять. Например, появится возможность прикрепиться к поликлинике, оформить единовременную выплату при рождении ребёнка и ежемесячную социальную выплату на детей.

Также появится возможность получать госуслуги, которые входят в состав «жизненной ситуации», в проактивном формате. Без дополнительных визитов и запросов можно будет получить социальную выплату для обеспечения детей школьной и спортивной формой, ежемесячные денежные выплаты на проезд многодетным семьям.

Кроме того, многодетным семьям будут приходить адресные уведомления. Например, при получении полиса ОМС придёт уведомление о необходимости прикрепления ребёнка к поликлинике.

Расширится и перечень льгот, которые многодетные семьи смогут получить по электронному удостоверению, показав QR-код из приложения «Госуслуги».

Программа по применению QR-кода для подтверждения статуса многодетной семьи началась с предоставления льгот на посещение музеев. В будущем она будет расширена на другие учреждения культуры, например театры. А также зоопарки и дополнительные государственные, муниципальные и коммерческие виды услуг.

За счёт объединения государственных услуг по принципу «жизненные ситуации» их получение существенно упростилось. С 34 до 25 уменьшилось среднее количество документов, которые необходимо представить в рамках одной «жизненной ситуации».

Работа по реализации «жизненных ситуаций» проходит и на региональном уровне. Планируется, что до конца 2024 года будет запущено 85 региональных «жизненных ситуаций».

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