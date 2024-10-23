В Москве прошёл маджлис православных татар, чувашей и других народностей России

19 октября 2024 года в храме Всемилостивого Спаса на Новослободской улице в Москве был отлужен молебен с акафистом на татарском и церковно-славянском языках особо почитаемому православными татарами, чувашами и иными тюркскими народами святому мученику Авраамию (Ибраhиму) Болгарскому, сообщает Союз православных татар.

Богослужение совершили клирик храма иерей Андрей Якубов в сослужении председателя Межъепархиального отдела по координации миссионерской работы Московской митрополии иереем Алексием Суриковым.

За молебном молились представители православных татаро-кряшен, чувашей, казахов, узбеков, великороссов, таджиков, проживающих в Москве и Подмосковье. Каждый участник совместной молитвы получил в дар книгу о пророках на татарском языке.

По окончании молебна в трапезной Спасского храма прошёл православный татаро-кряшенский маджлис — собрание с чтением Священного Писания, трапезой и чаепитием с блюдами национальной кухни и выпечкой. В ходе общего общения состоялось обсуждение вопросов истории, культуры и духовного просвещения тюркских народов Московского региона.

В качестве почетного гостя в собрании принял участие заместитель председателя Кабинета министров Чуваши, глава Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов. Среди выступающих и почётных участников православного татаро-кряшенского молебна и маджлиса был аксакал Союза православных татар, Московской татарской православно-христианской общины и кряшенского движения бакалинский кряшен Анатолий Иванов.

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