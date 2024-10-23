Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в своём докладе, зачитанном во время международной конференции в Белграде, посвящённой теме влияния Константинопольского Патриархата на судьбу Православия на Украине, предложил развить «Амманский формат» до уровня площадки для постоянных консультаций и переговоров между представителями Православных Поместных Церквей, сообщает Телеграм-канал «Правблог».

Владыка Лука уверен, что активное общение внутри мирового Православия в будущем поможет предотвратить появление межцерковных кризисов.

«Амманская встреча, инициированная Иерусалимским Патриархатом, стала одним из первых шагов к обсуждению сложившегося кризиса в Православной Церкви. Этот формат можно развивать как постоянную платформу для диалога и обмена мнениями между Поместными Церквями. Регулярные встречи в рамках этой модели помогут выработать общее видение и механизмы защиты канонического порядка, а также предотвратить возможные будущие расколы».

При этом архипастырь считает, что в любом случае, даже если на данном этапе обеспечить соответствующее общение между Предстоятелями Поместных Церквей представляется трудным, то «стоит попытаться рассмотреть другие варианты для выстраивания и поддержания постоянной коммуникации». «Например, формат проведения систематических встреч доверенных представителей Предстоятелей Церквей, которые бы имели право говорить от имени последних и обладали бы ещё рядом серьёзных полномочий», — подчеркнул иерарх УПЦ.

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