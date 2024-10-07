1 октября 2024 года в подмосковном Болдино на территории усадьбы историка Василия Татищева по инициативе Российского военно-исторического общества была открыта «Аллея правителей России», начиная от Рюрика до Государя Николая II и от революционера Ульянова-Ленина до Бориса Ельцина, сообщает сайт РВИО.

В мероприятии приняли участие помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Скульптурная композиция авторства Зураба Церетели состоит из 43 бюстов исторических личностей, которые руководили Россией за более чем тысячелетнюю историю.

«Обратите внимание на все эти бюсты. Это единственное место в стране, где представлены все правители от легендарного Рюрика до Бориса Николаевича Ельцина. Мы не пропустили никого. История наша непрерывна. И от Рюрика до времен Петра и Анны Иоанновны — это все герои Татищева, он о них о всех писал. Если вы откроете его „Историю государства Российского“, все эти герои на её страницах присутствуют», — отметил Владимир Мединский.

Именно на территории старинной усадьбы Болдино были созданы крупнейшие труды выдающегося историка, государственного деятеля Петровской эпохи Василия Никитича Татищева — «История Российская» и «Собрание законов древних русских».

«Сегодня благодаря консолидации усилий Московской области, города Екатеринбурга, Российского военно-исторического общества, спонсоров и попечителей, мы идем семимильными шагами к восстановлению усадебного комплекса. Хотим, чтобы это место, имеющее большую историю, стало одним из самых интересных, популярных и современных в Подмосковье. Думаю, сюда обязательно будут приезжать школьники. Тут будут qr-коды, ссылки на Историю РФ. Мы все это свяжем со школьными учебниками по истории. Это будет прекрасный урок на свежем воздухе», — сказал Владимир Мединский.

Губернатор Андрей Воробьёв отметил важность восстановления усадьбы Василия Татищева для жителей Подмосковья.

«С прошлого года мы совместно реализуем масштабный проект, обеспечим здесь очень заметные перемены. На территории 130 га появится инфраструктура для туристов — для посещения, спорта, изучения истории, творчества и миссии Татищева. Уверен, что каждый год мы будем видеть прогресс — широкая дорога, большие прогулочные маршруты. Ну, а оценивать все — жителям, которым, уверен, понравится то, что мы здесь сделаем. Это будет удобно, комфортно и для детей, и для старшего поколения», — сказал Андрей Воробьёв.

Ознакомиться с полным списком и исторической справкой о каждом из правителей можно на портале История. РФ

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