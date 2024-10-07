«За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность»

4 октября 2024 года президент России подписал Указ № 853 о награждении высокими государственными наградами двух архиереев Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

За вклад в сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных традиций, многолетнюю плодотворную деятельность ордена Дружбы был удостоен митрополит Орловский и Болховский Тихон. В тоже время медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.

Текст документа был опубликован на портале правовой информации.

Митрополит Орловский Тихон (Доровских) родился 8 апреля 1959 года в Воронеже в семье рабочих. Крещен в младенчестве.

В 1978 г. окончил Воронежский монтажный техникум (специальность техник-электрик). В 1983 г. окончил Воронежский политехнический институт (специальность инженер-электрик).

10 апреля 2003 г. епископом Южно-Сахалинским и Курильским Даниилом пострижен в монашество с наречением имени Тихон в честь святителя Тихона, епископа Воронежского, Задонского чудотворца.

13 апреля 2003 г. епископом Даниилом рукоположен во иеродиакона, 20 апреля 2003 г. — во иеромонаха.

В апреле-июле 2003 г. — штатный священник Воскресенского кафедрального собора г. Южно-Сахалинска. В июле-декабре 2003 г. — и.о. настоятеля прихода свт. Иннокентия, митрополита Московского, г. Южно-Сахалинска.

С 29 декабря 2003 г. — секретарь Южно-Сахалинской и Курильской епархии.

7 июля 2004 г. возведен в сан игумена.

21 сентября 2010 г. возведен в сан архимандрита.

С 10 октября 2010 г. — настоятель Воскресенского кафедрального собора г. Южно-Сахалинска.

Решением Священного Синода от 24 декабря 2010 г. (журнал № 120) избран епископом Южно-Сахалинским и Курильским.

Наречен во епископа 22 января 2011 г. в Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве. Хиротонисан 23 января за Литургией в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

1 февраля 2014 г. за Литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан архиепископа.

Решением Священного Синода от 4 апреля 2019 г. (журнал № 23) назначен Преосвященным Орловским и Болховским, главой Орловской митрополии.

21 апреля 2019 г. за Литургией в Храме Христа Спасителя в Москве Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.

Решением Священного Синода от 13 апреля 2021 г. (журнал № 22) утвержден в должности священноархимандрита Успенского мужского монастыря г. Орла.

Митрополит Смоленский Исидор (Тупикин) родился 27 мая 1974 года в Красноярске.

В 1992—1995 гг. учился в Красноярском государственном техническом университете.

В 1995—1999 гг. учился в Московской духовной семинарии. В 1999—2003 гг. учился в Московской духовной академии. За годы учебы в Московских духовных школах нес послушания редактора сайта Московской духовной академии, заместителя редактора сайта Учебного комитета при Священном Синоде.

В 1999—2007 гг. нес послушание референта Синодальной богословской комиссии.

В июне-октябре 2003 г. — помощник проректора по воспитательной работе Московской духовной академии. С октября 2003 г. по август 2007 г. — помощник проректора по научно-богословской работе Московской духовной академии.

31 марта 2006 г. в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры пострижен в монашество с именем Исидор в честь святого мученика Исидора Хиосского.

16 апреля 2006 г. в Покровском академическом храме ректором Московских духовных школ архиепископом Верейским Евгением рукоположен во иеродиакона, 19 декабря того же года — во иеромонаха.

Определением Священного Синода от 21 августа 2007 г. (журнал № 77) назначен ректором Ярославской духовной семинарии.

19 апреля 2009 г. возведен в сан игумена.

Определением Священного Синода от 27 июля 2009 г. (журнал № 75) освобожден от должности ректора Ярославской духовной семинарии и направлен в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси. 1 августа 2009 г. назначен на должность специалиста Управления делами Московской Патриархии по работе с епархиями и монастырями.

Указом Патриарха Московского и всея Руси от 7 июля 2010 г. назначен ответственным секретарем Управления делами Московской Патриархии (освобожден в связи с назначением в июле 2012 г. наместником Высоко-Петровского монастыря).

В марте-июле 2012 г. — настоятель храма апп. Петра и Павла в Лефортове г. Москвы.

Решением Священного Синода от 26 июля 2012 г. (журнал № 77) назначен на должность наместника Высоко-Петровского ставропигиального монастыря г. Москвы.

Решением Священного Синода от 26 декабря 2012 г. (журнал № 135) назначен заместителем председателя Синодального отдела по делам молодежи.

Решением Священного Синода от 12 марта 2013 г. (журнал № 23) избран епископом Смоленским и Вяземским с освобождением от должностей наместника Высоко-Петровского монастыря и заместителя председателя Синодального отдела по делам молодежи.

14 марта 2013 г. Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан архимандрита.

Наречен во епископа 15 марта 2013 г. в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре в Москве. Хиротонисан 17 марта за Божественной литургией в Троицком соборе Данилова монастыря в Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Решением Священного Синода от 5 мая 2015 г. (журнал № 8) назначен главой Смоленской митрополии с титулом «Смоленский и Рославльский».

21 мая 2015 г. за Литургией в Вознесенском соборе г. Ульяновска Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан митрополита.

Решением Священного Синода от 24 декабря 2015 г. (журнал № 109) назначен ректором Смоленской духовной семинарии.

С 4 мая 2017 г. ― Смоленский и Дорогобужский, в связи с образованием Рославльской епархии.

25 июня 2018 г. в Московской духовной академии защитил кандидатскую диссертацию на тему «Жизнь и деятельность епископа Смоленского и Дорогобужского Иоанна (Соколова)».

Решением Священного Синода от 16−17 июля 2020 г. (журнал № 44) утвержден в должности священноархимандрита Спасо-Преображенского Авраамиева мужского монастыря г. Смоленска и мужского монастыря Новоордынская Поречская Богородице-Рождественская пустынь деревни Бакланово Демидовского района Смоленской области.

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