В Египте по приглашению патриарха Коптского Тавадроса II прошло совещание поместных православных и древних восточных Церквей — шести древних Церквей востока, признающих только три первых Вселенских собора до Халкидонского. На нем прозвучал призыв ко всем христианам вернуться к празднованию Пасхи в канонической традиции православия и I Вселенского собора в Никее, 1700-летие которого будет отмечаться в 2025 году — в год, когда даты празднования Пасхи у западных и восточных христиан совпадут. К нему наряду с Русской церковью присоединились представители не только древних восточных Церквей, но и поместных православных Церквей, общение с которыми Русская церковь была вынуждена прервать из-за поддержки ими украинского раскола. Секретарь Комиссии по диалогу между Русской православной церковью и Эфиопской церковью иеромонах Стефан (Игумнов) рассказал в интервью РИА Новости о том, как выстраивался диалог между Церквами и ветвями христианства на этой встрече, и может ли ее формат стать основой для преодоления раскола в мировом православии.

— Отец Стефан, расскажите, пожалуйста, о прошедшей в Каире встрече Церквей.

— Встреча, которая состоялась в Египте, прошла в монастыре святого Паисия Великого в Нитрийской пустыне и имела исторический характер. Более 30 лет на таком уровне не собирались представители православных и древних восточных Церквей. Мероприятие состоялось по приглашению и по личной инициативе его святейшества патриарха Коптского Тавадроса II, который уделяет огромное внимание диалогу в этом формате, и организация данной встречи стала результатом его усилий в течение последних нескольких лет. В то же время, такой формат мероприятия, проводимого по приглашению Коптского патриарха, сделал возможным участие в нём делегации Русской православной церкви. Это не было заседание комиссии по диалогу между православной Церковью и древними восточными Церквями, в которой одним из председательствующих является представитель Константинополя.

— Как выстраивалось на встрече в Каире взаимодействие с представителями Константинопольской, Александрийской, Кипрской и Элладской церквей, молитвенного общения с которыми у Русской церкви сейчас нет?

— Как известно, по решению Священного синода Русской православной церкви, наши представители не могут участвовать в мероприятиях, где есть такое сопредседательство. Но данная встреча имела совершенно другой формат. Впервые в истории подобная встреча прошла за круглым столом без председательствующих при равном участии представителей всех Церквей. Это уникальный формат, и заявленная цель мероприятия — разговор о будущем взаимоотношений между православным и древневосточным христианским миром, — не только сделала возможным участие делегации Русской православной церкви в данном совещании, но и стала важной вехой в контексте тех усилий, которые много лет принимает сама Русская православная церковь по продвижению данного диалога и по развитию взаимоотношений с церквами древнехристианского мира, такими, как Коптская церковь, Эфиопская церковь, Маланкарская церковь Индии, Сирийская ортодоксальная церковь, Армянская апостольская церковь и Эритрейская церковь.

— Коммюнике совещания приняли все участники, в том числе Церкви, с которыми у Русской сейчас нет общения. Можно ли надеяться, что по крайней мере в таких этических вопросах, как защита традиционных ценностей, о которой говорилось в документе, между ними есть единомыслие, и велись ли переговоры об этом непосредственно с ними?

— Принятое коммюнике содержит очень важные положения, в том числе в защиту традиционных нравственных ценностей и института семьи в его христианском понимании. Также прозвучал призыв о возвращении западных христиан к православной традиции празднования Пасхи в тот день, который соответствует решению I Вселенского собора. Все эти важные положения и формулировки были включены в коммюнике при активном участии представителей Русской православной церкви. Это не стало результатом двусторонних переговоров между нами и представителями тех греческих Церквей, с которыми мы приостановили на сегодняшний день общение — это стало результатом общих усилий и общего консенсуса представителей Церквей, принимавших участие в данном заседании. Ещё раз подчеркну, что огромную роль в его организации и проведении сыграла Коптская церковь.

— К празднованию Пасхи в один день с 2025 года и совпадения дат призывал недавно и папа Римский Франциск. Можно ли говорить о том, что действительно у христиан в мире наметился консенсус о том, что Пасха должна праздноваться в один день всеми?

— Действительно, тема празднования Пасхи всеми христианами в один день сегодня звучит из разных уст и в разных контекстах. Здесь очень важно различать принципиальные моменты в таких предложениях. Озвученная в коммюнике идея совещания представителей православных и древних восточных Церквей в Каире заключается в том, чтобы те христианские общины прежде всего на западе, которые, следуют альтернативной пасхалии, вернулись к той дате празднования Пасхи, которая свято соблюдается православными Церквами и древними восточными Церквами, и которая основывается на решении I Вселенского собора. Такая идея тем более актуальна, что на следующий год будет праздноваться 1700-летие I Вселенского собора, поэтому православные Церкви и древние восточные Церкви призывают не просто к единой дате празднования Пасхи, а именно к принятию всеми той пасхалии, которая всегда соблюдалась православной Церковью и древними восточными Церквами.

— В Каире за круглым столом, предоставленным патриархом Коптским, собрались Церкви, с которыми у Русской сейчас нет молитвенного общения. Может ли это стать образцом для будущей диалоговой площадки, на которой текущее разделение в православии могло бы быть преодолено?

— Пока такая идея не обсуждается. Встреча в Египте имела конкретную цель: обсуждение тех вопросов, которые касаются поместных православных и древних восточных Церквей. Повестка межправославного диалога не выносилась на эту встречу.

— Комиссия по диалогу между Русской православной церковью и Эфиопской церковью недавно также встретилась в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Не могли бы вы рассказать о повестке ее заседания?

— На повестке заседания не было богословских вопросов, однако очень много тем было посвящено развитию двустороннего сотрудничества, таких как взаимодействие в деле поддержки христиан, терпящих гонения в разных регионах мира, в том числе на Украине, тема совместной защиты традиционных ценностей, сотрудничества в академической сфере в области студенческого обмена, тема церковного искусства, гуманитарной сферы и многих других.

Это было уже третье заседание комиссии, и двусторонние отношения Русской православной и Эфиопской церквей в последние годы развиваются очень активно в русле традиции, которая закладывалась в XIX-ХХ веках многими их выдающимися представителями.

https://ria.ru/20 241 002/paskha-1 975 799 356.html