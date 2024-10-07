В 7 из 15 медицинских центров области заявили, что больше не делать абортов «по социальным показаниям»…

Целый ряд частных медицинских клиник Тульской области вслед за своими коллегами из других регионов России добровольно отказались от производства абортов. Об этом сообщает портал «Тульская пресса».

По данным издания, в Тульской области не так давно состоялось совещание с руководителями частных медицинских центров, которые имеют лицензию на проведение абортов. Повесткой встречи стало исключение из услуг клиник подобных «операций».

В результате значительная часть медучреждений после общения с властями решила отказаться от проведения абортов, за исключением абортов по медицинским показаниям.

Тульские журналисты обратились в 15 частных клиник области, чтобы выяснить, каково число тех, кто в реальности соблюдает эту меру.

«В 8 — аборт делают; чаще — медикаментозный, когда срок беременности ещё небольшой. В 7 — нет. В поликлинике „Вирмед“ оператор ответила, что у них „сейчас нельзя“ [сделать аборт]. В „Клинике Фомина“ объяснили, что процедуру они проводят только по медицинским показателям — в случае замершей беременности. Для этого нужно пройти консультацию гинеколога и убедиться, что плод действительно мертв. Просто „по желанию женщины“ аборт в этой клинике делать не будут», — говорится в сообщении.

Таким образом, можно сделать вывод, что число тех, кто поддержал эту благую инициативу властей, составляет около 50 процентов, что весьма положительно.

Ранее Русская Православная Церковь не раз высказывалась о необходимости ограничения абортов и выводе данной «операции» из системы ОМС. В сентябре 2024 года Святейший Патриарх Кирилл провел встречу с организаторами Координационного центра по вопросам демографии и семейных ценностей. В рамках этой встречи стало известно, что более чем в 71 регионе России 502 частных клиники добровольно отказались от совершения абортов, что составило 18% от всех клиник, которые имеют соответствующую лицензию.

Русская линия