Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон о запрете пропаганды содомии в стране, поскольку накануне это отказалась сделать президент республики Саломе Зурабишвили, сообщает РИА Новости.

Зурабишвили известна своей прозападной позицией и постоянными выступлениями в поддержку США и ЕС. Поэтому нет ничего удивительного в том, что она наложила вето на закон. Однако, для его преодоления парламенту потребовалось лишь ещё одно голосование, что и было сделано.

«Согласно конституции Грузии, я подписываю закон „О защите семейных ценностей и несовершеннолетних“, подписывать который отказалась Саломе Зурабишвили», — написал Папуашвили в своем аккаунте в соцсети.

Парламент Грузии 17 сентября принял в третьем чтении закон о запрете пропаганды содомии. Чтобы он вступил в силу, документ должен был подписать президент. Согласно грузинскому законодательству, если глава государства не подписывает какой-либо закон, то после очередного голосования депутатов право подписать его предоставляется спикеру парламента.

Закон подразумевает запрет пропаганды однополых браков и смены пола, а также запрет на проведение собраний и кампаний, направленных на пропаганду однополых интимных отношений, инцеста, усыновления или опеки однополой парой или лицом негетеросексуальной ориентации.

Также будет запрещено медицинское вмешательство, связанное со сменой пола, а в телевизионных эфирах будет запрещен показ интимных однополых сцен. Будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию содомии, будут введены ограничения на просмотр фильмов с гомосексуальными сценами в кинотеатрах для лиц младше 18 лет.

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