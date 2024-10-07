Суд Черкасс отказался прислушаться к голосу защитников владыки и отказался отпустить архипастыря под личное обязательство…

Митрополиту Черкасскому Феодосию ещё на два месяца продлили домашний арест

4 октября 2024 года в Сосновском районном суде Черкасс состоялось заседание, в ходе которого суд продлил митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, сообщает СПЖ со ссылкой на портал «Суспільне».

Владыка Феодосий участвовал в заседании суда по видеосвязи. Несмотря на это, под зданием суда собрались украинские националисты и провокаторы.

Прокурор Вадим Коломиец обратился к суду с ходатайством о продлении меры пресечения, аргументируя это тем, что владыка Феодосий может оказать влияние на свидетелей.

Сторона защиты, в свою очередь, выразила несогласие с обвинениями, подчеркнув, что прокурор не обосновал свои высказывания. «Прокурор в своем обращении отметил, что подозреваемый плохо относится к украинским властям и обществу, пусть он обосновывает это», — заявила защита.

Адвокаты архипастыря также попросили избрать другую меру пресечения. «Прокурор ничего не доказал, никакого доказательства влияния на свидетелей он не добавил. Поэтому прошу отказать прокурору в его ходатайстве и избрать личное обязательство», — попросила адвокат владыки.

Митрополит Феодосий также обратился к судье с просьбой изменить меру пресечения. «Я поддерживаю своих защитников. Я считаю, что прокурор рисков не доказал. Рисков никаких нет, поэтому очень прошу суд изменить меру пресечения на личные обязательства. Я дальше провожу богослужение и нахожусь на лечении».

Однако суд принял решение продлить ночной домашний арест владыке ещё на два месяца — до 2 декабря. Следующее заседание назначено на 8 октября.

Русская линия