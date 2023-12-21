Представители шоу-бизнеса, называющие себя «элитой России», устроили «голую вечеринку» в Москве в то время, когда на Донбассе гибнут русские люди…

Российскую общественность потрясло сообщение о том, что «звёзды» шоу-бизнеса, которые ещё совсем недавно срочно заказывали билеты для выезда из России, настолько осмелели после своего возвращения из Израиля и других «мирных стран», что решили устроить в Москве «голую вечеринку» в духе акций большевиков «Долой стыд!», когда по улицам России расхаживали голые люди.

Голый шабаш прошёл в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор», сообщает телеканал «Царьград». Организатором похабного действа выступила блогерша Анастасия Ивлеева. А среди её гостей были такие скандально известные личности, как Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган и другие представители шоу-бизнеса.

Скрывать никто ничего не собирался, и вскоре в Интернете появились фото полуголых представителей псевдо-элиты. Это вызвало бурю негодования у большинства россиян, обративших внимание, что подобные акции — это плевок в лицо российским военным, которые сейчас ценой своей жизни защищают русских людей на Донбассе.

В связи с этим в Госдуме уже призвали ударить по кошельку Ивлеевой и иже с ней и не показывать на телевидении тех, кто наплевал на русские ценности и избрал в качестве развлечения пропаганду разврата. Письма с просьбами отменить все показы «содомитов» разослали руководителям ведущих телеканалов — «Первого канала», НТВ, и «России-1». В первую очередь, участников шабаша стоит исключить из числа участников новогодней передачи «Голубой огонёк», считают депутаты.

Российское общество, которое сильно изменилось за последние два года в связи с военными потерями на Украине, ждёт от властей действенных мер, которые бы поставили на место наглецов. Пропетлять, объяснив всё в духе Дмитрия Пескова частной жизнью, на сей раз вряд ли удастся. Впереди президентская кампания и, если участников шабаша и их действия будут покрывать власти, как это было ранее, россияне могут сделать определённые выводы.

Россия уже не та, что была ранее, и если этого не понимают такие персонажи, как Собчак и Милявская, тем хуже для них.

Русская линия