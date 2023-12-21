Круглосуточный арест с владыки снят. Под арестом архипастырь будет отныне находиться только ночью, что даёт ему возможность совершать богослужения…

20 декабря 2023 года Черкасский суд отменил митрополиту Черкасскому Феодосию круглосуточный арест и заменил его на ночной арест. Об этом архиерей объявил прихожанам после окончания слушания. Видео слов митрополита опубликовал Ютуб-канал «Черкасский благовестник», сообщает СПЖ.

«Эти 8 месяцев мы прошли вместе с вами, — сказал архиерей. — Переживали, скорбели, молились, а теперь вместе радуемся». Сразу после суда владыка Феодосий отправился в кафедральный собор, чтобы послужить благодарственный молебен перед мощами преподобномученика Макария.

Тем не менее, дело против митрополита Феодосия продолжается. Архипастырю грозит реальный срок за активную защиту Украинской Православной Церкви.

Что касается, нынешнего послабления меры пресечения, то, скорее всего, это связано с тем, что дело Черкасского Преосвященного и в целом церковная ситуация в Черкассах стала предметом пристального внимания международных организаций, и в частности, ООН.

Русская линия