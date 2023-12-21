11 декабря 2023 года в Общественной палате России прошли общественные слушания «О реализации положений Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом Президента Российской Федерации от 09.11.2022 года № 809, в части интеграции в российское законодательство понятий «деструктивная идеология», «идеология человеконенавистничества и семьененавистничества».

В ходе слушаний состоялось выступление председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Феодора Лукьянова, сообщает Патриархия.Ru.

Отец Феодор отметил, что идеология сатанизма базируется на ненависти к человеческой личности и жизни как таковой. «Диавол — враг рода человеческого. Именно поэтому сатанисты, как организованные группы, так и рассредоточенная сеть адептов „церкви сатаны“, сконцентрированы на пропаганде абортов — уничтожении воплощения жизни так таковой в утробе матери», — отметил священник.

Председатель Патриаршей комиссии также говорил об экстрасенсах и медиумах, эксплуатирующих любопытство человека к потустороннему миру, особенно миру магии, гаданий. По мнению представителя Церкви, массовость подобных групп доказывает, что огромное количество людей вовлекается в опаснейшие сферы — экстрасенсорику, гадание, нумерологию, тарологию. С точки зрения государства, это является мошенничеством, вымогательством денег у людей, когда наживаются не только на любопытстве людей, но и на их горе, душевных страданиях. Вовлечение молодых людей в эти практики приводят к тяжелейшим душевным и умственным повреждениям, что также отмечается психиатрами.

Отец Феодор призвал навести порядок в этой сфере и поддержал предложение депутата А.Ю. Спиридонова о введении запрета на подобную деятельность с приравниванием её к деструктивным видам идеологий.

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства настаивает на том, чтобы понятие «деструктивная идеология» включало в себя среди прочего идеологию сатанизма, которая должна быть полностью запрещена на территории России и объявлена экстремистской.

Русская линия