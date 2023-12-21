Святейший Патриарх Кирилл: В отдельных регионах России, в том числе в Москве, жизнь коренного населения становится почти невыносимой из-за массового наплыва мигрантов

20 декабря 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на собрании духовенства Московской (городской) епархии затронул, в частности, проблему миграции в России и необходимости наведения в этой сфере жёсткого порядка, сообщает Патриархия.Ru.

«Ещё одна важная тема, к которой считаю нужным вернуться, — это комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в нашу страну многочисленных инокультурных мигрантов, не предпринимающих усилия — и не желающих таковые предпринимать — для интеграции в наше общество или хотя бы для того, чтобы научиться уважительному отношению к религиозным и культурным обычаям нашей страны», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской Православной Церкви отметил, что в сравнении с прошлым годом ситуация ухудшилась, и появляется всё больше свидетельств об объединении мигрантов в преступные сообщества и экстремистские организации и о связанных с этим конфликтах, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру и согласию.

«В отдельных районах, в том числе в Первопрестольном граде, жизнь коренного населения становится почти невыносимой. Два месяца тому назад мне довелось выступать в одном из вузов нашей столицы перед будущими педагогами, в разговоре с которыми, в частности, затронул эту тему, к которой затем вернулся на Всемирном русской народном соборе», — указал Предстоятель.

Святейший Владыка призвал участников Епархиального собрания донесли до своей паствы, в том числе чиновников и предпринимателей, Первосвятительские слова: «Стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных, по большому счету, экономических выгод не должно привлекать в наше Отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим её народам».

«Призываю представителей государственной власти и руководителей предпринимательского сообщества помнить, что, если описанная тенденция сохранится, мы потеряем себя, потеряем Россию — государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ», — подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

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