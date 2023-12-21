Сегодня день памяти председателя Киевского отдела Союза Русского Народа сщмч. протоиерея Михаила Петровича Алабовского, расстрелянного в 1937 году.

В годы революции он принял активное участие в монархическом движении, был членом Русского Собрания, выборщиком в Городскую думу от Киевской монархической партии. Принимал участие в работе 3-го Всероссийского монархического съезда в Киеве в октябре 1906 г. Но наибольшую известность на общественном поприще он получил как член Киевского отдела СРН, где вскоре стал товарищем председателя отдела, а в 1915 г. сменил профессора П.В.Никольского на посту председателя. Ко дню рождения Государя 6 мая 1911 г. за активную просветительскую деятельность о. Михаил был награжден наперсным крестом, а в 1915 г. возведен в сан протоиерея. В октябре 1915 г. в условиях активизации противников Самодержавия он предпринимал шаги к объединению всех монархических организаций Киева и правых киевлян с целью подать голос в противовес выступлению левых. На Совещании монархистов в ноябре 1915 г. в Петрограде был избран членом руководящего органа Черной Сотни — Совета монархических съездов. В период гонений протоиерей Алабовский некоторое время служил в Киеве, до 1935 г. был настоятелем Крестовоздвиженской церкви Александровской слободки на Чоколовке, поддерживал тесную связь со схиархиепископом Антонием (Абашидзе) и сщмч. епископом Иоасафом (князем Жеваховым). С 1936 г. служил в Троицком храме дачного поселка Ирпень, где в октябре 1937 г. был арестован и вскоре расстрелян сотрудниками НКВД. На очной ставке и допросе отверг все обвинения «свидетелей». Но это не повлияло на ход дела, поскольку приговор был известен заранее.

Сегодня день памяти верного слуги Государя генерала от кавалерии графа Федора Артуровича Келлера, злодейски убитого петлюровцами в 1918 г.

Он родился в 1857 г. и посвятил свою жизнь ратному делу. Герой Первой мировой войны генерал от кавалерии Келлер был одним из двух высших военачальников, кто в позорные дни февраля 1917 г. проявил верность своему Государю, отправив в ответ на сообщение об отречении Императора Николая II телеграмму «Прикажи Царь, придем и защитим Тебя».

В выпущенном «Призыве старого солдата» генерал Келлер писал: «Во время трех лет войны, сражаясь вместе с вами на полях Галиции, в Буковине, на Карпатских горах, в Венгрии и Румынии, я принимал часто рискованные решения, но на авантюры я вас не вел никогда. Теперь настала пора, когда я вновь зову вас за собою, а сам уезжаю с первым отходящим поездом в Киев, а оттуда в Псков. За Веру, Царя и Отечество мы присягали сложить свои головы — настало время исполнить свой долг. Время терять некогда — каждая минута дорога! Вспомните и прочтите молитву перед боем, — ту молитву, которую мы читали перед славными нашими победами, осените себя крестным знамением и с Божьей помощью вперед за Веру, за Царя и за целую неделимую нашу родину Россию».

В годы Гражданской войны граф сформировал Северо-Западную монархическую армию. Но генералу не суждено было исполнить свое намерение -«через два месяца поднять Императорский Штандарт над Священным Кремлем». После захвата Киева петлюровцами был схвачен и убит выстрелами в спину в центре Киева у памятника Богдану Хмельницкому вместе с верными адъютантами полковником А.А.Пантелеевым и ротмистром Н.Н.Ивановым.

Сегодня также день памяти выдающегося русского мыслителя, теоретика русского консерватизма Ивана Александровича Ильина, скончавшегося на чужбине в 1954 г.

Он окончил с золотой медалью классическую гимназию в Москве, затем в 1906 г. юридический факультет Московского университета. По окончании университета был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию. В декабре 1909 г. получил звание приват-доцента и начал читать лекции по истории философии права. В 1910−12 гг. находился в научной командировке в университетах Германии, Италии и Франции. Вернувшись в Россию, преподавал в Московском университете и других высших учебных заведениях Москвы. К февральской революции Ильин отнесся позитивно, как и подавляющее большинство представителей русской интеллигенции, активно включился в общественную деятельность. Октябрьскую революцию он расценил как величайшую катастрофу и принял активное участие в борьбе с новой властью.

В апреле 1918 г. Ильин был в первый раз арестован по подозрению в участии в подпольной организации «Добровольческая армия», но вскоре отпущен на свободу. На защиту Ильина выступили видные представители отечественной науки, многие ученые даже предложили пойти в заложники на время защиты Ильиным его диссертации, тогда все это еще оказывало влияние на большевиков. Ильина выпустили, и 18 мая 1918 г. он защитил диссертацию «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». Оппонентами на защите выступили Е.Н.Трубецкой и П.И.Новгородцев, причем последний приехал на защиту, рискуя быть арестованным. Защита прошла успешно, и ученый совет единогласно проголосовал за присуждение Ильину степени доктора государственных наук и одновременно звания профессора. В 1922 г. Ильин был арестован в шестой раз, судим и в августе приговорен по 58-й статье к смертной казни, замененной пожизненным изгнанием. Президиум ВЦИК постановил лишить его гражданства и конфисковать все его имущество. В ноябре 1922 г. он писал П.Б.Струве, что сам бы он ни за что не уехал из страны, «ибо Россия в своем основном массиве — там; там она болеет, там же находит и найдет пути к исцелению. От постели больной матери. не уезжают; разве только — оторванные и выброшенные».

В эмиграции с 1923 по 1934 гг. он был профессором и деканом Русского научного института в Берлине. Принимал активное участие в общественной жизни русской эмиграции, в 1926 г. участвовал в деятельности Зарубежного съезда в Париже. Ильин активно пропагандировал свои идеи, в 1925−26 гг. входил в состав редакции газеты «Возрождение», в 1927−30 гг. издавал собственный журнал с характерным названием «Русский Колокол. Журнал волевой идеи», целью которого было объявлено «служение самобытной и великой России». Он часто выступал с публичными лекциями в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Чехии, Югославии, Латвии и Эстонии, проявив себя как блестящий оратор. После прихода к власти в Германии нацистов, Ильин в 1934 г. был уволен из Русского научного института, его лишили кафедры за отказ преподавать, следуя установкам партийной программы национал-социалистов. В 1934−38 гг. преследования усилились: ему вовсе запретили заниматься преподавательской деятельностью и выступать с публичными лекциями, его печатные работы были конфискованы. Оставшись без средств к существованию, под угрозой ареста и заключения в концлагерь, Ильин с супругой был вынужден в июле 1938 г. уехать в Швейцарию, где читал лекции в Швейцарских народных университетах и ученых обществах, занимался литературным трудом. Последние годы он жил в пригороде Цюриха, Цолликоне, где и скончался.

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