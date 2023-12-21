По епархиям Элладской Церкви были разосланы циркулярные письма Синода в связи с подготовкой правительством Греции законопроект о легализации «однополых партнёрств»…

Священный Синод Элладской Православной Церкви издал и направил во все епархии циркуляр, обобщающий взгляды греческого священноначалия на вопросы усыновления детей «однополыми парами» и легализации так называемых «однополых браков» в Греции. Документ принят в ответ на подготовленный правительством Греции законопроект о легализации «однополых партнёрств», сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

В циркуляре, озаглавленном «О позиции Элладской Церкви в отношении брака и усыновления однополыми парами», основной вывод следующий:

«Поскольку миссией Элладской Церкви является также забота о правильном воспитании детей и молодежи, Синод выступает против: 1) однополого воспитания, которое не удовлетворяет праву детей иметь отца и мать, 2) однополых „браков“, поскольку они ведут к однополому родительству».

В документе отмечается, что «духовный и телесный союз мужчины и женщины Церковь рассматривает как священный жизненный выбор, нуждающийся в благословении и Божественной благодати, дарованной Господом Иисусом Христом», а также указывается, что брак не сводится к «соглашению, подписанному нотариусом, или совместному заявлению в местном муниципалитете».

В отношении «гомосексуальных тенденций и действий», Синод подчеркнул, что Церковь, не отвергая «ни одного человека за его слабости», призывает такового к «постоянной борьбе для их преодоления», а также учит, что каждый человек «несёт ответственность, если его выбор, его действия и его образ жизни ведут его к Богу или уводят от Него».

Авторы документа также сослались на «Европейскую конвенцию по правам человека», в которой закреплено право на брак, понимаемый как союз между мужчиной и женщиной, и соответствующее определение этого союза в Конституции Греции (статья 21).

Что касается усыновления детей в «однополых браках», Синод подчеркнул, что позиция Элладской Церкви в этом вопросе остаётся неизменной − «у детей есть врожденная потребность и, следовательно, право расти с отцом-мужчиной и матерью-женщиной».

«Никакая социальная модернизация и никакая политкорректность не смогут обойти естественную потребность детей в отце и матери с помощью замещающих решений, таких как однополые люди, выступающие в роли родителя, А и родителя Б (две матери, два отца)», − говорится в документе.

В этом контексте, как подчеркнули в Синоде, «выбор государства не предоставлять детей на усыновление однополым парам является законным, поскольку они объективно неспособны передать детям отцовский и материнский ролевые модели и отклоняются от биологических и социальных ролей обоих полов».

Как сообщалось ранее, обсуждение правительственного законопроекта о легализации «однополых браков» состоялось в ходе двухдневной сессии Священного Синода Элладской Церкви, заседание которого прошло 13−14 декабря 2023 года под председательством Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима II.

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