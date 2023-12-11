Правящий архиерей Тульчинской епархии вновь заявил, что уголовное дело против него было сфабриковано сотрудниками СБУ…

Митрополит Тульчинский Ионафан: Суд надо мной — лишь эпизод общей расправы над Украинской Православной Церковью

Митрополит Тульчинский Ионафан в интервью СПЖ заявил, что вынесенный ему приговор — это лишь эпизод в общей стратегии власти по уничтожению Украинской Православной Церкви. По его словам, медийная кампания в СМИ против Церкви — это также заказ власти, которая таким образом пытается добиться поставленных целей.

«Их цель очевидна — одним наскоком политически скомпрометировать УПЦ и её иерархию, обосновать запрет и деятельность УПЦ, запугать гонениями священников и прихожан. Катализатором гонений канонической Церкви, захватов экстремистами её монастырей и храмов стало предоставление ПЦУ так называемого „автокефального“ томоса, который не признал даже непризнанный „патриарх“ Филарет Денисенко», — рассказал архиерей.

Он уверен, что вынесенный ему приговор — «один из эпизодов расправы над защитниками своей веры и Церкви».

Владыка напомнил, что «доказательства» его вины сфальсифицированы одним из сотрудников СБУ, который во время обыска подбросил компрометирующие иерарха листовки, и что этот момент зафиксировала камера другого сотрудника СБУ.

«Видеозапись СБУ, обличающая должностное преступление винницких следователей, ведь это настоящая улика. Её просмотрели с соответствующими комментариями сотни тысяч зрителей „Першого Козацького“, многочисленные священники и прихожане. Эту запись видели представители ООН, видел американский адвокат УПЦ Роберт Амстердам, другие зарубежные юристы», — подчеркнул митрополит Ионафан.

Тем не менее, преследование владыки продолжается, поскольку сегодня украинские власти действуют, не обращая никакого внимания на закон. Однако, нет никаких сомнений, что наступят времена, когда за все свои преступления им придётся дать ответ.

Русская линия