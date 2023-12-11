Семье мигрантов, чьи дети из хулиганских побуждений затушили «вечный огонь» в Красном селе, может грозить депортация из страны…

10 декабря 2023 года в 17:49 в отдел полиции Красносельского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что неизвестные целенаправленно при помощи снега потушили на одном из мемориалов «вечный огонь». Силовики незамедлительно отправились на поиски вандалов и довольно быстро их нашли, сообщает телеканал «Царьград».

Вандалами оказались два брата в возрасте 10 и 14 лет, уроженцы Узбекистана. Первоначально с несовершеннолетними провели «воспитательную беседу» и на сем ограничились. Однако, общественный резонанс этого дела вынудил российские власти начать серьёзное расследование случившегося.

Вскоре появилась информация, что семьи мигрантов, дети которых потушили «вечный огонь», могут депортировать из России. В ходе проверки следователи выяснили, что задержанные и их родственники находятся в стране незаконно.

В настоящее время полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении детей мигрантов вместе с семьёй за пределы России, пишет Telegram-канал Readovka.

Если это, действительно, так, то это наиболее адекватное наказание, которое может последовать за случившееся. Выдворение из России станет уроком для тех, кто переехал в Россию и отказывается уважать российские ценности.

Конечно, можно по-разному относиться к самому символу «вечного огня» — «Русская линия» не раз писала, что это далеко не самый лучший символ для мемориала погибшим. Однако, нарочитое неуважение к памяти жертв и воинов Великой Отечественной войны — это признак того, что таким людям в России не место.

Русская линия