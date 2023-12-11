Управляющий Северным, Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами Москвы совершил заупокойную литию по павшим в сражении под Плевной…

Архиепископ Егорьевский Матфей: «Будем молиться, чтобы Господь хранил наше Отечество, чтобы Божия Матерь вновь покрыла наш народ Своим Покровом»

10 декабря 2023 года, в праздник иконы Божией Матери «Знамение», у памятника героям Плевны в центре Москвы — часовни иконы Божией Матери «Знамение» и благоверного князя Александра Невского, Патриаршего подворья молитвенно почтили память воинов, павших в сражении под Плевной, одном из решающих в ходе Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. Заупокойную литию совершил управляющий Северным, Северо-Восточным и Юго-Восточным викариатствами г. Москвы архиепископ Егорьевский Матфей, сообщает сайт Северного викариатства Московской епархии.

Владыке сослужили и.о. настоятеля храма Воскресения Христова в Кадашах, и.о. настоятеля часовни Знамения иконы Божией Матери и благоверного князя Александра Невского, Патриаршего подворья — Памятника гренадерам, павшим под Плевной протоиерей Александр Салтыков, духовенство благочиния и прихода.

Диаконский чин возглавил клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери, Патриаршего подворья в Алексеевском г. Москвы протодиакон Василий Куфлик.

По окончании литии владыка Матфей обратился к собравшимся с напутственным словом:

«Сегодня мы с вами поминаем героев Русско-турецкой войны павших в бою под болгарским городом Плевной 11 декабря (28 ноября — ст. ст.) 1877 года. За этот город велись самые ожесточённые сражения, которые увенчались успехом для нашего войска и повлияли на ход всей войны.

Спустя 10 лет на молитвенную память всех погибших воинов-гренадеров была воздвигнута эта часовня-памятник, которая стала являться символом памяти о всех героях Русско-турецкой войны 1877−1878 годов.

Не случайно Часовня освящена в честь иконы Божией Матери именуемой «Знамение» и в честь святого благоверного князя Александра Невского, Небесного покровителя русских воинов. Именно в день празднования этого образа Пресвятой Богородицы и была достигнута долгожданная победа в боях за Плевну. А мы помним и знаем, что в этот день почти 700 лет назад Пресвятая Богородица защитила Великий Новгород от врагов окруживших его, за что и был прославлен Знаменский образ.

Следует отметить, что Православная Церковь в течение всего календарного года вспоминает множество событий, когда во время нападения врагов на Отечество наше, оно было защищено Покровом Пресвятой Богородицы. Почему важно это помнить? Почему же необходимо вспоминать эти страшные события?

Во-первых, это напоминает нам о великой милости Божией к нашему народу и о Его безмерных благодеяниях нам, за что мы просто обязаны благодарить Его! Ведь на поле брани всегда побеждает только Бог, и никакое ни численное превосходство в воинах или техники, ни инновационность вооружения не смогут изменить итог сражения.

Во-вторых, без знания своей истории, мы потеряем свою народную идентичность.

Как сказал наш Предстоятель, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «Для нас, православных людей, в основе идентичности — наша вера, которая помогла сформировать наши народы, которая мобилизовала их на отражение агрессии иноземных захватчиков, которая вдохновляла наших предков в самых тяжелых обстоятельствах».

Итак, будем помнить историю — будем знать свою идентичность, будем помнить идентичность — будем возрастать в вере и благодарить Бога! А это в свою очередь призовет на наш народ Божию благодать!

За многое мы должны поблагодарить и самих героев, которые отдали свою жизнь за нас на полях битв.

А по словам Святейшего: «Благодарность Церкви — это всегда молитва. И поэтому мы совершаем заупокойные панихиды».

Будем молиться, чтобы Господь хранил наше Отечество, чтобы Божия Матерь вновь покрыла наш народ Своим Покровом, всю историческую Русь от врагов, от бед, от междоусобной брани. Особенно это актуально в эти дни, когда проходят страшные события на рубежах нашей Родины".

Затем были возложены венки и цветы к памятнику.

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