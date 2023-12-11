Одной из главных тем собрания стала будущая реконструкция Синодальной резиденции РПЦЗ в Нью-Йорке…

8 декабря 2023 года, после Божественной литургии в отдание праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы, в Синодальной резиденции Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви в Нью-Йорке открылось заседание Архиерейского Синода. В работе нынешнего заседания, возглавляемой митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Николаем, участвуют митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней, Сиэтлийский Феодосий и Штутгартский Иов, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Открыв заседание вступительным словом, владыка Николай пожелал всем помощи Божией в предстоящих деяниях и рассказал о Первосвятительских визитах, служениях и встречах, состоявшихся со времени последнего телефонного совещания членов Синода в сентябре с.г.

Затем были заслушаны отчёты секретаря Архиерейского Синода по межправославным отношениям епископа Иринея, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме (в составе Русской Зарубежной Церкви) архимандрита Романа (Красовского) и других лиц, труждающихся в Синодальных учреждениях.

В тот же день вечером архипастыри ознакомились с тщательным и высокопрофессиональным отчетом архитектурной фирмы Zimmerman, специализирующейся в области восстановления исторических зданий. К ней обратился Председатель Архиерейского Синода с просьбой оценить степень ущерба и необходимого ремонта для реконструкции Синодальной резиденции в Нью-Йорке. Комментируя отчёт, владыка Николай выразил надежду, что епископат, клир и паства Русской Зарубежной Церкви поймут острую необходимость восстановления Дома Коренно-Курской иконы Божией Матери «Знамение» и внесут свою посильную лепту на предлагаемый проект его капитального ремонта.

После вечерней трапезы состоялся показ фильма, подготовленного епископом Иовом, об историческом Синодальном здании в Нью-Йорке.

На следующее утро продолжилась работа Архиерейского Синода, рассмотревшего ряд церковно-дисциплинарных дел от епархий и ходатайств от Преосвященных, представивших клириков и мирян своих епархий к церковным наградам. Затем состоялся братский телефонный разговор с архиепископом Михаилом (Донсковым), пребывающим на покое в Швейцарии, которого Преосвященные члены Архиерейского Синода поздравили с исполнившимся 80-летием и прошедшим тезоименитством.

Заседание Архиерейского Синода завершится соборным служением Божественной литургии в воскресенье, 10 декабря, в престольный праздник Знаменского собора при Синодальной резиденции Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви.

Русская линия