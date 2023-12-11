8 декабря 2023 года, за несколько дней до очередной годовщины взятия Русской армией турецкой крепости Плевна, в музее «Плевенская панорама» в Болгарии состоялось торжественное открытие выставки, посвященной памяти генерала Михаила Скобелева. Одними из первых посетителей экспозиции стали российские дипломаты во главе с послом Элеонорой Митрофановой и представителем Скобелевского комитета России Сергеем Слипченко, сообщает ТАСС.

Вместе с постерами, рассказывающими о жизненном пути русского героя, на выставке представлены личные вещи и предметы, связанные с жизнью генерала Скобелева, картины и скульптурные произведения.

«Каждый год мы принимаем участие в торжественных мероприятиях, посвященных ключевым событиям Русско-турецкой войны. В декабре, 146 лет назад, именно здесь были приняты решения, которые решили исход Балканской войны и способствовали подписанию Сан-Стефанского мирного договора. Мы обязательно посещаем „Плевенскую панораму“, где хранятся документальные свидетельства того времени. Мы с большой благодарностью относимся к тем людям, которые очень бережно и ответственно относятся к истории, хранят память о русских героях и болгарских ополченцах, отдавших свои жизни за освобождение Болгарии», — сказала Элеонора Митрофанова.

Затем российская посланница и исполнительный директор Скобелевского комитета Сергей Слипченко вручили директору Плевенской панорамы Володе Попову грамоту и медаль «180 лет Михаилу Дмитриевичу Скобелеву». Награда была вручена за вклад в сохранение исторического воинского наследия и памяти выдающегося российского полководца и государственного деятеля.

Позднее российские дипломаты возложили венки и цветы к памятникам русским воинам в городе Пордим и мавзолею «Святого Георгия Победоносца» в Плевне.

Русская линия