В Москве повреждено мемориальное панно в память о Параде Победы 1945 года

Народный художник России, академик Российской академии художеств Владимир Суровцев с прискорбием сообщил «Русской линии», что сегодня ночью было обнаружено повреждение мемориальной доски, которая была установлена 3 сентября 2023 года на Манежной площади в Москве в память о Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади.

Открытие панно было приурочено ко Дню воинской славы, установленному указом Президента Российской Федерации в 2023 году: «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

В композиции горельефа изображены принимающий парад Победы Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и командующий парадом Победы маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.

Всего Владимир Суровцев изготовил 3 экземпляра таких мемориальных панно. Два идентичных горельефа из столицы были переданы в дар городам Самаре и Воронежу.

В настоящее время правоохранительные органы разыскивают вандалов, которые решились на преступление. Владимир Суровцев также выехал на место, чтобы обследовать нанесённые памятнику повреждения.

Осквернения мемориалов воинской славы, которые регулярно совершаются в России, наводят на определённые размышления о том, кому и зачем это нужно, потому что ни одному вменяемому русскому человеку не придёт в голову осквернять мемориалы Победы.

Русская линия