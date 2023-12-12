Борис Корчевников: «Те безумцы, кого стало корежить от памятника русскому герою Врангелю, как и все бесы, в итоге, только вылили воду на мельницу Господню»

Господь и зло обращает на добро. Об этом прописной истине решил напомнить идейным последователям большевиков генеральный директор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников, который принял решение в связи с постыдной историей с вынужденным демонтажом памятника генералу Петру Врангелю в Ростове-на-Дону начать очередной показ документального фильма «Врангель. Путь русского генерала».

«Те безумцы, кого стало корежить от памятника русскому герою Врангелю в ростовском дворике, как и все бесы, в итоге, только вылили воду на мельницу Господню, — написал гендиректор телеканала в своём Телеграме. — Мы вспомнили, что на Спасе есть мощнейший фильм Елены Чавчавадзе о Врангеле. Покажем две его серии в понедельник и вторник. И выложим на всех наших платформах».

По словам Бориса Корчевников, «те, кто об этом русском герое не знал или знал по верхам, теперь узнают очень хорошо». «В ростовском дворике, куда памятник, конечно же, вернётся, его бы видели ну сотни или тысячи учащихся. Теперь имя русского генерала будет снова на устах у миллионов. А памятник встанет ещё и не один. Не пропустите фильм», — призвал директор «Спаса».

Первую часть зрители телеканала увидели 11 декабря (понедельник) в 21.00, вторая часть выйдет во вторник, 12 декабря, в 21:00.

Документальный фильм в двух частях. Часть первая — «На родине», часть вторая — «На чужбине».

Фильм посвящен жизни генерала Петра Николаевича Врангеля, первого офицера, награжденного во время Великой войны орденом Святого Георгия за личную храбрость. Судьба Врангеля, как и тысяч воинов Русской императорской армии, сложилась драматично. Февральская и Октябрьская революции 1917 года лишили их заслуженной победы, которую получили их союзники: Англия, Франция и США. Верный долгу русского офицера, он защищал государственность и целостность своей Родины в ходе Гражданской войны, последний акт которой пришелся на Крым в 1920 году.

Режиссер-постановщик: Галина Огурная, Автор сценария: Елена Чавчавадзе, Текст читает: Валентин Клементьев.

Фильм также доступен для просмотра на платформе «СМОТРИМ».

Русская линия