Епархиальный церковный суд Московской городской епархии Русской Православной Церкви опубликовал сегодня на официальном епархиальном сайте постановлении об извержении из сана бывшего председателя Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви, ныне заштатного клирика Московской епархии, запрещённого в служении архимандрита Кирилла (Говоруна).

«Данное решение публикуется с целью дать возможность запрещенному архимандриту Кириллу (Говоруну) ознакомиться с ним в срок, установленный статьей 54 пунктом 2 Положения о церковном суде», — сказано в сообщении.

Епархиальный суд г. Москвы Русской Православной Церкви, заседая 31.10.2023 г. по делу запрещенного клирика Московской епархии архимандрита Кирилла (Говоруна), решил:

«Признать, что на основании правила 25-го Святых Апостолов архимандрит Кирилл (Говорун) подлежит наложению на него канонического прещения в виде извержения из священного сана».

Как известно, 25 Апостольское правило гласит:

«Епископ, или пресвитер, или диакон, уличенный в блудодеянии, клятвопреступлении или краже, да будет извержен, но не отлучен. Ибо Писание говорит: Не мсти дважды за одно и то же. Так же поступают и с прочими клириками».

Что касается отца Кирилла, то речь в данном случае, скорее всего, идёт о клятвопреступлении, поскольку указанный клирик нарушил принесённую им священническую присягу и вступил в общение с украинскими раскольниками.

Решение Церковного суда об извержении из сана вступит в силу после утверждения его Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Пока же отец Кирилл имеет последнюю возможность принести покаяние.

Русская линия