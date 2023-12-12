Бывший настоятель храма Всех святых в Одессе заявил, что лишился настоятельства в храме и вынужден был бежать в Россию из-за того, что владыка счёл его неблагонадежным и пожаловался в СБУ…

Бывший настоятель храма Всех святых в Одессе протоиерей Дмитрий Матиенко, отказавшийся исполнять решение Феофаниевского собора УПЦ об отмене поминовения за Божественной литургией имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил, что в связи с этим митрополит Одесский и Измаильский Агафангел запретил его в служении. Об этом он рассказал в интервью протоиерею Георгию Максимову в передаче «Голоса несломленной УПЦ», передаёт портал «Расколам.нет».

По словам отца Димитрия, за поминовение Патриарха Кирилла его также лишили права настоятельства, передав храм Всех Святых другому священнослужителю епархии.

Священник рассказал, что во время одного из приходских собраний в храм пришли представители СБУ, которые позвали его «на разговор». Во время беседы, силовики угрожали священнику сроком в 15 лет с конфискацией имущества за поминовение Патриарха Московского и всея Руси. В разговоре представители спецслужбы сообщили священнику о том, что донос с просьбой «разобраться» с ним, был якобы написан его правящим архиереем — митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом.

Кроме того, священник отметил, что во время личной беседы с митрополитом Агафангелом последний заявил, что написал заявление на отца Дмитрия из-за того, что «боится всё потерять».

«Приезжаю я к митрополиту. Он меня уже ждёт. Уже всё ему доложили: «сейчас придёт отец Дмитрий, будет каяться». А я уже пришёл, думаю, надо что-то решать, семья, дети. И я захожу и задаю ему только один вопрос: «владыка, зачем вы меня в СБУ сдали?» А он улыбается, и говорит: «а может это ты на них работаешь?». Я говорю: «Владыка, но они сказали мне, что это вы. Что он к вам заходил и с вами знается». Он говорит: «А что? У меня всё заберут!», — рассказал протоиерей. В конце концов, митрополит Агафангел сказал священнику, что «не готов за него пострадать» и запретил его в служении.

На данный момент в Одесской епархии УПЦ никак не комментируют данное интервью. Сам отец Дмитрий смог выехать с семьёй в Россию, где обратился в Высший церковный суд Русской Православной Церкви, который в итоге рассмотрел его дело и отменил прещение, наложенное Одесским Преосвященным.

Русская линия