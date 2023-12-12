2 декабря 2023 года в ходе встречи в Храме Гроба Господня с представителями церковных делегаций из разных уголков мира архиепископ Севастийский Феодосий (Иерусалимский Патриархат) призвал православных усилить свои молитвы о мире на Святой Земле и на Украине, сообщает пресс-служба Русской духовной миссии в Иерусалиме.

«Мы молимся за мир на Святой Земле и о том, чтобы война в Секторе Газа прекратилась. Эта война, за которую расплачиваются невинные гражданские люди, дети. Но говоря о страданиях нашего народа на Святой Земле и о происходящем здесь, мы помним и о том, что происходит на Украине, где Украинская Православная Церковь подвергается преследованиям и гонениям со стороны киевского режима, поддерживаемого Западом, — сказал владыка Феодосий.

Разжигаемые Западом гонения против Православной Церкви на Украине недопустимы и не могут быть оправданы, поскольку являются нарушением прав человека и нападками на древнюю Церковь, существующую на Украине с тех пор, когда христианство пришло в эти земли. Политическая власть не вправе вмешиваться в церковные дела и навязывать повестку, которую Церковь не может принять.

Мы выражаем солидарность с Высокопреосвященнейшим митрополитом Онуфрием и всеми епископами Украинской Православной Церкви, подвергающимися тяжким преследованиям в то время, как западный мир, восхваляющий права человека, видя и зная это, не предпринимает никаких действий. Западные политические власти и их представители на Украине стремятся создать церковную структуру альтернативную законной Церкви, но мы не признаем каноничность структуры, навязанной политическим руководством Украины в качестве альтернативы законной Церкви во главе с митрополитом Онуфрием.

Мы молимся за Православную Церковь на Украине в эти трудные времена, когда несколько архиереев подвергаются тюремному заключению и пыткам, когда совершаются незаконные захваты храмов — всё это мы категорически осуждаем.

Мы верим, что Православная Церковь на Украине победит своих врагов. Это не первый раз, когда Церковь подвергается гонениям: ее история полна жестоких преследований, но в конце концов она побеждает, потому что Господь Иисус Христос защищает ее и оберегает от всякого зла, от врагов видимых и невидимых".

Русская линия