Высланный из Болгарии архимандрит Вассиан (Змеев), ранее занимавший эту должность, назначен новым начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме…

Священный Синод Русской Православной Церкви заслушал доклад председателя Отдела внешних церковных связей митрополита Волоколамского Антония о епархиях и приходах за рубежом и внимательнейшим образом изучил ситуацию вокруг демонстративной и неоправданной высылки русских священников из Болгарии.

В связи с этим Синод постановили:

1. Выразить категорический протест в связи с грубыми и дискриминационными действиями болгарских властей по высылке из страны под надуманным предлогом представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском, настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева), секретаря Подворья протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника В. Бонько.

2. Поддержать позицию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выраженную в его письме на имя Святейшего Патриарха Болгарского Неофита от 4 октября 2023 года.

3. Освободить архимандрита Вассиана (Змеева) от должности представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Софии с выражением благодарности за понесённые труды.

4. Освободить протоиерея Евгения Павельчука от должности секретаря Подворья с выражением благодарности за понесённые труды и направить его в распоряжение митрополита Минского и Заславского Вениамина.

5. Представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятелем Подворья Русской Православной Церкви в Софии назначить клирика Венской и Австрийской епархии протоиерея Владимира Тыщука.

6. Освободить архимандрита Александра (Елисова) от должности начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме с выражением благодарности за понесенные труды и направить его в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

7. Начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме назначить архимандрита Вассиана (Змеева).

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