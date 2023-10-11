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Сводка новостей от 11 октября 2023

Итальянцы постепенно отказываются от христианства
Несмотря на то, что католическая месса продолжается менее 40 минут, всё меньше итальянцев ходят на богослужения…

ИталияСогласно последнему опросу Pew Research Center, 78% итальянцев считают себя католиками. Но итальянское статистическое агентство ISTAT сообщает, что только 19% посещают службы хотя бы раз в неделю, а вообще 31% никогда не посещают службы, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Associated Press.

Пандемия Covid-19 ускорила отход итальянцев от католической веры, который начался, по крайней мере, поколение назад, отметил профессор социологии Туринского университета Франко Гарелли, который десятилетиями изучает религиозность в Италии.

«У меня нет времени, мне не хочется» — настоящей причины нет. Вот что страшно", — сказал Джованни Мандоцци, приходской священник в деревне Изола. — Я говорю им: «Я совершаю мессу менее чем за 40 минут, вы можете оставить соус для пасты на плите, и он даже не подгорит».

«Крестное знамение — это не быстрый жест отмахивания мух», — проповедовал он позже на мессе, за которой менее двух дюжин пожилых прихожан собираются в бывшей мясной лавке, потому что церковь Изолы была повреждена двумя землетрясениями, опустошившими весь регион Абруццо с 2009 года. При этом, по словам прелата, бар по соседству во время службы был полон молодых семей.

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Итальянцы постепенно отказываются от христианства
Несмотря на то, что католическая месса продолжается менее 40 минут, всё меньше итальянцев ходят на богослужения...

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