Несмотря на то, что католическая месса продолжается менее 40 минут, всё меньше итальянцев ходят на богослужения…

Согласно последнему опросу Pew Research Center, 78% итальянцев считают себя католиками. Но итальянское статистическое агентство ISTAT сообщает, что только 19% посещают службы хотя бы раз в неделю, а вообще 31% никогда не посещают службы, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на Associated Press.

Пандемия Covid-19 ускорила отход итальянцев от католической веры, который начался, по крайней мере, поколение назад, отметил профессор социологии Туринского университета Франко Гарелли, который десятилетиями изучает религиозность в Италии.

«У меня нет времени, мне не хочется» — настоящей причины нет. Вот что страшно", — сказал Джованни Мандоцци, приходской священник в деревне Изола. — Я говорю им: «Я совершаю мессу менее чем за 40 минут, вы можете оставить соус для пасты на плите, и он даже не подгорит».

«Крестное знамение — это не быстрый жест отмахивания мух», — проповедовал он позже на мессе, за которой менее двух дюжин пожилых прихожан собираются в бывшей мясной лавке, потому что церковь Изолы была повреждена двумя землетрясениями, опустошившими весь регион Абруццо с 2009 года. При этом, по словам прелата, бар по соседству во время службы был полон молодых семей.

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