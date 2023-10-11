В США признали, что на Ближнем Востоке идёт религиозная война, и пожелали победы Израилю

Сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм, отметившийся ранее русофобскими высказываниями и объявленный Россией в розыск, высказался по поводу нынешнего конфликта на Ближнем Востоке, назвав войну между евреями и палестинцами религиозной войной и пожелав в ней победы иудеям, сообщает СПЖ.

«Я потрясен любым, кто обвиняет Израиль в текущей ситуации на Ближнем Востоке. Иран и ХАМАС хотят уничтожить еврейское государство. Мы находимся в религиозной войне, и я без колебаний поддерживаю Израиль», — написал он в сообщении в одной из соцсетей, к которому приложил отрывок из своих комментариев и видео с Fox News.

«Делайте всё, что вам нужно, чтобы защитить себя. Сравняйте это место с землей», — сказал Грэм в конце видео.

В свою очередь, в исламском мире также понимают, что речь идёт именно о религиозной войне и судьбе мечети Аль-Акса на Храмовой горе. В связи с этим 10 октября 2023 года верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который является шиитом, заявил о своей полной поддержке Палестины, где проживают сунниты, передает The Time of Israel.

«Мы воздаем должное уму и усилиям находчивых, умных инструкторов и отважной молодежи Палестины. Мы гордимся ими. Это правда», − сказал Али Хаменеи и добавил, что «весь исламский мир обязан поддержать палестинцев, и, даст Бог, он их поддержит».

«Смелая молодежь, активные, самоотверженные палестинцы смогли создать эту эпопею. И, даст Бог, эта эпопея станет большим шагом на пути к спасению Палестины», − заключил духовный лидер Ирана.

Таким образом, можно сказать, что заявления Линдси Грэма во многом способствуют ещё большему разжиганию конфликта и объединению всего исламского мира против иудеев, которые покусились на исламские святыни Иерусалима, а не просто в ответ на действия ХАМАС вторглись в сектор Газа.

Русская линия