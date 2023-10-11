11 октября 2023 года впервые за много месяцев Свято-Успенская Святогорская Лавра вновь подверглась разрушительному обстрелу, сообщает официальный сайт обители.

Насельники обители зафиксировали два взрыва. В 7:00 часов утра первая граната попал в Успенский собор, повредил юго-западную главу, пробив шатёр с металлической кровлей. В это время в Успенском соборе только начался молебен Успению Пресвятой Богородицы. Монах Зиновий и ещё двое звонарей во время взрыва находились перед входом в Успенский собор и стали очевидцами самого разрыва, поднявшегося чёрного дыма над юго-западной главой собора и падающих осколков.

Через короткое время (приблизительно 10−15 секунд), над собором в сторону хозяйственного двора пролетел ещё одна граната, взорвавшаяся в склоне горы над крышами корпусов хозяйственного двора. Очевидцы обстрела из числа сторожей и рабочих Лавры рассказали, что снаряды были выпущены с противоположного берега Донца. Милостью Божией пострадавших от обстрела не оказалось.

К 9 часам утра на территорию Лавры прибыли представители местной власти и правоохранительных органов, которые произвели осмотр мест обстрела, нанесённые повреждения зданию собора. Они осмотрели осколки и остатки снаряда, которые однозначно свидетельствовали об оружии, из которого был произведён обстрел — это ручной противотанковый гранатомёт.

Определить кто и с какой целью произвёл обстрел Святогорской Лавры из РПГ, нанеся повреждение Успенскому собору, который является памятником архитектуры национального значения, представители правоохранительных органов затруднились и указали на необходимость проведения следственных действий.

Митрополит Святогорский Арсений и братия Лавры оказывают всяческое содействие правоохранительным органам в расследовании этого преступления.

Последний обстрел непосредственно Успенского собора был в период активных военных действий 5 июня 2022 года. Тогда снаряд разорвался в считанных метрах от южной стены собора, нанеся многочисленные осколочные повреждения фасаду здания. С середины сентября 2022 года, когда линия боевого соприкосновения была отодвинута за пределы Святогорья, артиллерийских и других обстрелов непосредственно на территории Лавры не наблюдалось.

Таким образом, речь идёт об очевидной провокации врагов Украинской Православной Церкви.

Русская линия