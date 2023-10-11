11 октября 2023 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, на котором был принят целый ряд важных кадровых решений.

Члены Синода имели суждение о поданном прошении митрополита Омского Владимира о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и удовлетворили это прошение, выразив сердечную благодарность владыке за понесенные в течение 38 лет архипастырские труды. Преосвященным Омским и Таврическим, главой Омской митрополии, Синод постановил быть митрополиту Воскресенскому Дионисию с освобождением его от обязанностей управляющего делами Московской Патриархии, постоянного члена Священного Синода и других послушаний.

Управляющим делами Московской Патриархии и постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви с титулом «Воскресенский» был избран митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий с освобождением его от управления Екатеринодарской епархией и Кубанской митрополией и выражением благодарности за понесённые труды.

Владыка Григорий был также назначен Первым викарием Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве и управляющим Центральным викариатством города Москвы, включён в состав Высшего Церковного Совета, занял должности секретаря Межсоборного Присутствия, председателя Общецерковной дисциплинарной комиссии при Патриархе Московском и всея Руси, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, и наместника Новоспасского монастыря.

Временное управление Екатеринодарской епархией и Кубанской митрополией поручить Преосвященному митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

Члены Синода имели суждение о положении дел в Крымской митрополии и постановили:

1. Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря почислить на покой с выражением благодарности за понесенные в течение 43-х лет архипастырские труды.

2. Место пребывания на покое оставить на усмотрение Преосвященного митрополита Лазаря с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.

3. Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесённые труды.

4. Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии быть Преосвященному епископу Юрьевскому Арсению, викарию Новгородской епархии, с освобождением его от должности викария Новгородской епархии и наместника Свято-Юрьевского монастыря г. Великого Новгорода.

5. Преосвящённого епископа Псковского и Порховского Арсения назначить священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области.

Члены Синода рассмотрели состояние дел в Патриаршем Экзархате Африки и в связи с поступившим на имя Святейшего Патриарха рапортом митрополита Клинского Леонида с изложением причин, препятствующих исполнению им обязанностей Патриаршего экзарха Африки, решили освободить его от этой должности с благодарностью за понесенные труды и с сохранением за ним временного управления Ереванско-Армянской епархией. Исполняющим обязанности Патриаршего экзарха Африки был назначен епископ Зарайский Константин.

Помимо этого, Синод освободил епископа Златоустовского и Саткинского Викентия от управления Златоустовской епархией и назначил на эту кафедру епископа Тарского и Тюкалинского Петра, с освобождением его от управления Тарской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды. Епископом Тарским и Тюкалинским поручено быть смещённому с Златоустовской кафедры владыке Викентию.

Члены Синода также сместили с кафедры епископа Шуйского и Тейковского Матфея и назначили на его место епископа Уржумского и Омутнинского Иоанна, с освобождением его от управления Уржумской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды. Преосвященным Уржумским и Омутнинским поручено быть епископу Ахтубинскому и Енотаевскому Всеволоду, с освобождением его от управления Ахтубинской епархией. Епископом Ахтубинским и Енотаевским стал смещённый с Шуйской кафедры владыка Матфей.

Кроме того, по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Синод освободил архиепископа Одинцовского и Красногорского Фому от управления Северо-Западным викариатством г. Москвы. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Наро-Фоминский», управляющим Северо-Западным викариатством г. Москвы было решено быть архимандриту Никандру (Пилишину), председателю Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

Члены Синода также удовлетворили рапорт митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о назначении ему викарного епископа и постановили викарием Кишиневской епархии с титулом «Кэприянский» избрать архимандрита Филарета (Кузмина), клирика Кишиневской епархии.

По просьбе митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия новым викарием Хабаровской епархии с титулом «Бикинский» был избран клирик Хабаровской епархии игумен Пантелеимон (Бердников).

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