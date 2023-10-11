11 октября 2023 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 88

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви.

Справка:

Со времени предшествующего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

с 23 по 24 августа и с 10 по 12 сентября — Санкт-Петербургскую;

с 15 по 17 сентября — Петропавловскую;

24 сентября — Костромскую;

1 октября — Новороссийскую.

23 августа 2023 года Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в город Санкт-Петербург.

В этот Святейший Патриарх на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры вознес молитву на могилах своего духовного наставника митрополита Никодима (Ротова) и своего старшего брата протоиерея Николая Гундяева, а на Большеохтинском кладбище совершил литию на могиле своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы.

24 августа 2023 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге Предстоятель Русской Православной Церкви возглавил очередное заседание Священного Синода. Перед началом заседания в домовом храме святых отцов семи Вселенских Соборов была совершена заупокойная лития, за которой были вознесены молитвы о упокоении душ Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви митрополита Токийского и всей Японии Даниила (+10.08.2023), а также епископа Никандра (Коваленко) (+22.06.2023).

По завершении рабочего дня Его Святейшество отбыл в Москву.

10 сентября 2023 года начался Первосвятительский визит в Санкт-Петербургскую митрополию.

12 сентября 2023 года, в праздник перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в Благовещенском храме Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; епископ Кронштадтский Вениамин, наместник лавры; епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; духовенство Санкт-Петербургской митрополии.

На богослужении присутствовали: губернатор города Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко; заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант А.О. Воробьев; другие официальные лица.

По завершении литургии Святейший Владыка возглавил, при участии более 50 тысяч богомольцев, крестный ход c мощами святого благоверного князя Александра Невского из Александро-Невской лавры на площадь Александра Невского, где совершил молебное пение перед святыми мощами.

Затем ковчег с мощами святого князя был перенесен в Благовещенский храм Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, где Его Святейшество поместил святые мощи в возвращенную Церкви историческую серебряную раку.

Пребывая в Санкт-Петербурге, Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву у могилы полководца А.В. Суворова в Александро-Невской лавре, на Никольском кладбище лавры совершил литию на могиле своего духовного наставника митрополита Никодима (Ротова) и освятил недавно установленный памятник на могиле своего старшего брата протоиерея Николая Гундяева, а на Большеохтинском кладбище совершил литию на могиле своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы.

15 сентября 2023 года Святейший Патриарх прибыл в Петропавловскую епархию.

На следующий день Предстоятель Русской Церкви совершил чин малого освящения гарнизонного храма апостола Андрея Первозванного в г. Вилючинске. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии; архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор; духовенство Петропавловской епархии.

На богослужении присутствовали: губернатор Камчатского края В.В. Солодов; командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал В.А. Дмитриев.

Затем на военной базе подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России Святейший Владыка встретился с командованием подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России и личным составом экипажей подводных лодок, а также осмотрел атомный подводный ракетный крейсер «Александр Невский».

В тот же день Святейший Патриарх Кирилл освятил закладной камень в основание храма благоверного князя Димитрия Донского на территории 40-й отдельной Гвардейской Краснодарско-Харбинской дважды Краснознаменной бригады морской пехоты в г. Петропавловске-Камчатском.

17 сентября 2023 года, в Неделю 15-ю по Пятидесятнице, Его Святейшество возглавил великое освящение новопостроенного Камчатского Морского собора в честь Архистратига Божия Михаила в Петропавловске-Камчатском и совершил в нем Божественную литургию. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий; митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий; архиепископ Егорьевский Матфей; архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор; духовенство Петропавловской епархии.

На богослужении присутствовали: губернатор Камчатского края В.В. Солодов; сенатор Российской Федерации Б.А. Невзоров; командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал В.А. Дмитриев; руководители силовых структур; офицерский состав Объединенного командования войск и сил на Северо-Востоке России; моряки Тихоокеанского флота.

По окончании литургии в здании Петропавловского епархиального управления при Свято-Троицком кафедральном соборе г. Петропавловска-Камчатского состоялась встреча Святейшего Патриарха с губернатором Камчатского края В.В. Солодовым при участии архиепископа Петропавловского и Камчатского Феодора.

В завершение Первосвятительского визита Святейший Владыка посетил Свято-Троицкий кафедральный собор и Музей Православия на Камчатке при соборе.

24 сентября 2023 года Предстоятель Русской Церкви посетил с однодневным визитом Костромскую митрополию, где возглавил великое освящение воссозданного Богоявленского собора Костромского кремля и совершил Божественную литургию. Его Святейшеству сослужили: митрополит Ярославский и Ростовский Вадим; митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл; митрополит Вологодский и Кирилловский Савва; митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт; архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома; епископ Галичский и Макарьевский Алексий; архимандрит Никандр (Пилишин), председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; духовенство Костромской митрополии.

На богослужении присутствовали: губернатор Костромской области С.К. Ситников; заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Н.А. Журавлев; губернатор города Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; губернатор Кировской области А.В. Соколов; сенатор Российской Федерации С.В. Калашник; депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.И. Лисицын и А.В. Ситников.

По окончании литургии в Костромском кремле состоялась встреча Святейшего Патриарха с губернатором Костромской области С.К. Ситниковым при участии главы Костромской митрополии митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта.

До отбытия в Москву Его Святейшество осмотрел Богоявленский собор и расположенный в нем музей военного духовенства, где освятил нательные крестики для военнослужащих в зоне СВО.

1 октября 2023 года, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, по Воздвижении, в день празднования Собора святых Кубанской митрополии, Святейший Патриарх Кирилл посетил г. Анапу Новороссийской епархии, возглавил великое освящение храма в честь святого равноапостольного князя Владимира и совершил в нем Божественную литургию. Его Святейшеству сослужили: митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий; архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон; епископ Сочинский и Туапсинский Герман; епископ Новороссийский и Геленджикский Феогност; епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан; епископ Армавирский и Лабинский Василий; архимандрит Никандр (Пилишин), председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; духовенство Кубанской митрополии.

На богослужении присутствовали: губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев, другие официальные лица и представители общественности.

По окончании литургии Святейший Владыка совершил освящение закладного камня в основание строящейся православной общеобразовательной школы при храме святого равноапостольного князя Владимира.

Затем Предстоятель Русской Православной Церкви встретился с губернатором Краснодарского края В.И. Кондратьевыми при участии главы Кубанской митрополии митрополита Екатеринодарского и Кубанского Григория.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Санкт-Петербургской, Петропавловской и Костромской епархий.

3. Выразить митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, митрополиту Костромскому и Нерехтскому Ферапонту, архиепископу Петропавловскому и Камчатскому Феодору, епископу Новороссийскому и Геленджикскому Феогносту, а также губернатору города Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, губернатору Краснодарского края В.И. Кондратьеву, губернатору Костромской области С.К. Ситникову, губернатору Камчатского края В.В. Солодову — признательность за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 89

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха о состоявшемся избрании Предстоятеля Японской Автономной Православной Церкви.

Справка:

10 августа 2023 года отошел ко Господу митрополит Токийский и всей Японии Даниил. 28 сентября 2023 года в Токио состоялся Собор Японской Автономной Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран архиепископ Сендайский Серафим. В тот же день, в соответствии с Томосом об Автономии Японской Православной Церкви (п. 1) и Уставом Русской Православной Церкви (гл. XI, п. 5), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, получив рапорт архиепископа Серафима о принятом на Соборе решении, своим Указом утвердил состоявшееся избрание.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Призвать Божие благословение на труды Преосвященного Архиепископа Токийского, Митрополита всей Японии Серафима, совершаемые во благо Святого Православия на Японской земле.

ЖУРНАЛ № 90

ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ о поданном прошении Преосвященного митрополита Омского и Таврического Владимира о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Прошение Преосвященного митрополита Омского и Таврического Владимира о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия рассматривалось Священным Синодом 5 мая 2015 года (журнал № 13). Согласно пункту 26 главы XVI Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить сердечную благодарность Преосвященному митрополиту Омскому и Таврическому Владимиру за понесенные в течение 38 лет архипастырские труды.

3. Место пребывания на покое оставить на усмотрение Преосвященного митрополита Владимира с материальным содержанием от Омского епархиального управления.

4. Преосвященным Омским и Таврическим, главой Омской митрополии быть Преосвященному митрополиту Воскресенскому Дионисию с освобождением его от обязанностей управляющего делами Московской Патриархии, Постоянного члена Священного Синода Русской Православной Церкви, члена Высшего Церковного Совета, должности Первого викария Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве, управляющего Центральным викариатством города Москвы, секретаря Межсоборного Присутствия, председателя Общецерковной дисциплинарной комиссии при Патриархе Московском и всея Руси, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, и наместника Новоспасского монастыря.

ЖУРНАЛ № 91

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о назначении на должность управляющего делами Московской Патриархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Управляющим делами Московской Патриархии и Постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви с титулом «Воскресенский» быть Преосвященному митрополиту Екатеринодарскому и Кубанскому Григорию с освобождением его от управления Екатеринодарской епархией и Кубанской митрополией и выражением благодарности за понесенные труды.

2. Преосвященного митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, назначить Первым викарием Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве и управляющим Центральным викариатством города Москвы.

3. Преосвященного митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, Первого викария Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве включить в состав Высшего Церковного Совета, назначить на должности секретаря Межсоборного Присутствия, председателя Общецерковной дисциплинарной комиссии при Патриархе Московском и всея Руси, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, и наместника Новоспасского монастыря.

4. Временное управление Екатеринодарской епархией и Кубанской митрополией поручить Преосвященному митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу.

ЖУРНАЛ № 92

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Крымской митрополии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря почислить на покой с выражением благодарности за понесенные в течение 43-х лет архипастырские труды.

2. Место пребывания на покое оставить на усмотрение Преосвященного митрополита Лазаря с материальным содержанием от Симферопольского епархиального управления.

3. Преосвященным Симферопольским и Крымским, главой Крымской митрополии быть Преосвященному митрополиту Псковскому и Порховскому Тихону с освобождением его от управления Псковской митрополией, от должности священноархимандрита и игумена Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и от должности священноархимандрита Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области и выражением благодарности за понесенные труды.

4. Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии быть Преосвященному епископу Юрьевскому Арсению, викарию Новгородской епархии, с освобождением его от должности викария Новгородской епархии и наместника Свято-Юрьевского монастыря г. Великого Новгорода.

5. Преосвященного епископа Псковского и Порховского Арсения назначить священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря города Печоры Псковской области и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря села Любовец Дубровенской волости Порховского района Псковской области.

ЖУРНАЛ № 93

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Патриаршем Экзархате Африки.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с поступившим на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла рапортом Преосвященного митрополита Клинского Леонида с изложением причин, препятствующих исполнению им обязанностей Патриаршего экзарха Африки, освободить митрополита Клинского Леонида от этой должности с благодарностью за понесенные труды и с сохранением за ним временного управления Ереванско-Армянской епархией.

2. Исполняющим обязанности Патриаршего экзарха Африки назначить Преосвященного епископа Зарайского Константина.

ЖУРНАЛ № 94

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Златоустовской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископа Златоустовского и Саткинского Викентия освободить от управления Златоустовской епархией.

2. Преосвященным Златоустовским и Саткинским быть епископу Тарскому и Тюкалинскому Петру, с освобождением его от управления Тарской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

3. Преосвященному Викентию быть епископом Тарским и Тюкалинским.

ЖУРНАЛ № 95

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Шуйской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епископа Шуйского и Тейковского Матфея освободить от управления Шуйской епархией.

2. Преосвященным Шуйским и Тейковским быть епископу Уржумскому и Омутнинскому Иоанну, с освобождением его от управления Уржумской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

3. Преосвященным Уржумским и Омутнинским быть епископу Ахтубинскому и Енотаевскому Всеволоду, с освобождением его от управления Ахтубинской епархией.

4. Преосвященному Матфею быть епископом Ахтубинским и Енотаевским.

ЖУРНАЛ № 96

СЛУШАЛИ:

Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь еще одного викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного архиепископа Одинцовского и Красногорского Фому от управления Северо-Западным викариатством г. Москвы.

2. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Наро-Фоминский», управляющим Северо-Западным викариатством г. Москвы быть архимандриту Никандру (Пилишину), председателю Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

3. Место наречения и хиротонии архимандрита Никандра (Пилишина) во епископа оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 97

СЛУШАЛИ:

Рапорт митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о назначении ему викарного епископа.

Справка:

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир от лица Синода Православной Церкви Молдовы обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о рассмотрении кандидатуры архимандрита Филарета (Кузмина) ко избранию во епископа Кэприянского, викария Кишиневской епархии. Архипастыри Православной Церкви Молдовы всецело поддержали кандидатуру и засвидетельствовали о соответствии архимандрита Филарета необходимым требованиям к кандидату для рукоположения во епископский сан.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Кишиневской епархии с титулом «Кэприянский» избрать архимандрита Филарета (Кузмина), клирика Кишиневской епархии.

2. Место наречения и хиротонии архимандрита Филарета (Кузмина) во епископа оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 98

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия о назначении ему викария.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Хабаровской епархии с титулом «Бикинский» избрать игумена Пантелеимона (Бердникова), клирика Хабаровской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Пантелеимона (Бердникова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 99

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 5 октября 2023 года (№№ 47−61).

ЖУРНАЛ № 100

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 2 октября 2023 года (№№ 31−44).

ЖУРНАЛ № 101

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о включении имени преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

В заседании от 28 декабря 2017 года (журнал № 123) Священный Синод постановил включить в месяцеслов Русской Православной Церкви имя преподобноисповедницы Фамари (Марджановой), канонизированной Грузинской Православной Церковью 22 декабря 2016 года. Преподобноисповедница Фамарь с 1905 года по 1924 год была игуменией обители в Москве и Подмосковье, а после ареста в 1931 и ссылки скончалась в Москве в 1936 году. В связи с изложенным комиссия Московской епархии по канонизации святых ходатайствует о включении имени святой Фамари в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ПОСТАНОВИЛИ:

Включить имя преподобноисповедницы Фамари (Марджановой) в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

ЖУРНАЛ № 102

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить чин благословения высшего учебного заведения (с поправками, представленными членами Священного Синода).

2. Утвердить тропарь, кондак и молитву Собору святых Биробиджанской епархии.

ЖУРНАЛ № 103

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о визите в Россию Католикоса Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Индии Василия Мар Фомы Матфея III.

Справка:

C 3 по 8 сентября 2023 года по приглашению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Россию с официальным визитом — впервые после своего избрания — посетил Предстоятель Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Святейший Католикос Василий Мар Фома Матфей III. Незадолго до прибытия в Россию Католикос Матфей III выступил с заявлением в поддержку Преосвященного митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. С подобным заявлением выступили и члены Священного Синода Маланкарской Церкви — сопредседатель Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью митрополит Нью-Йоркский Захария Мар Николовос и управляющий епархией Великобритании, Европы и Африки митрополит Абрахам Мар Стефанос.

6 сентября делегация Маланкарской Церкви присутствовала на Божественной литургии в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля, которую совершил Святейший Патриарх Кирилл. Состоялись переговоры Предстоятеля Русской Православной Церкви с Католикосом Маланкарской Церкви Индии. Обсуждался широкий круг вопросов, касающихся отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью, а также планов дальнейшего развития двустороннего взаимодействия.

В ходе визита Святейший Католикос Матфей III побывал в храмах и монастырях Москвы. В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове он посетил гробницу Святейшего Патриарха Алексия II. Состоялись встречи Предстоятеля Маланкарской Церкви с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием и управляющим делами Московской Патриархии митрополитом Воскресенским Дионисием. В Покровском женском монастыре Предстоятель Маланкарской Церкви поклонился мощам святой блаженной Матроны Московской, почитание которой сегодня растет среди индийских христиан.

Также Святейший Католикос Матфей III посетил Санкт-Петербург. В Свято-Троицкой Александро-Невской лавре он посетил могилу митрополита Никодима (Ротова), с которым был знаком лично. Состоялись встречи Католикоса Матфея III с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием и с губернатором Санкт-Петербурга А.Д. Бегловым. В Санкт-Петербургской духовной академии, где Предстоятель Маланкарской Церкви обучался с 1977 по 1979 гг., прошла его встреча с членами профессорско-преподавательской корпорации и студентами. Решением Ученого совета Академии и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла Предстоятелю Маланкарской Церкви Индии был вручен диплом почетного доктора Санкт-Петербургской духовной академии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение в связи с состоявшимся визитом Католикоса Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Василия Мар Фомы Матфея III в Россию.

3. Выразить благодарность Предстоятелю Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Василию Мар Фоме Матфею III и членам Священного Синода Маланкарской Церкви за публичные выступления в поддержку Украинской Православной Церкви.

4. Считать важным дальнейшее развитие отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью Индии, в том числе реализацию совместных проектов в рамках Рабочей группы по координации двусторонних отношений.

ЖУРНАЛ № 104

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Японии, Индии и Иерусалима.

Справка:

С 6 по 13 сентября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний посетил Японию. В ходе поездки председатель ОВЦС встретился с Местоблюстителем митрополичьего престола Японской Автономной Православной Церкви архиепископом Сендайским Серафимом, совершил литию на могиле почившего митрополита Токийского и всей Японии Даниила, принял участие в торжествах по случаю 15-летия освящения храма Подворья Русской Православной Церкви в Токио, посетил Благовещенский собор в Киото, совершил литию на русском кладбище в городе Нагасаки. Также состоялась встреча митрополита Антония с временным поверенным в делах России в Японии Г. А. Овечко.

С 27 сентября по 1 октября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла председатель ОВЦС посетил Индию.

Визит проходил по приглашению Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Индии и Христианской конференции Азии.

Митрополит Антоний принял участие в работе XV Генеральной Ассамблеи Христианской конференции Азии в качестве почетного гостя. В рамках работы Ассамблеи председатель ОВЦС выступил с докладом и встретился с генеральным секретарем Всемирного совета церквей доктором Дж. Пиллэем, генеральным секретарем Христианской конференции Азии доктором М.Д. Чунакарой, президентом Национального совета церквей Индии митрополитом Куннамкуламским Геваргисом Мар Юлиосом (Маланкарская Церковь), руководством ряда национальных советов церквей стран азиатского региона.

В ходе состоявшейся поездки председатель ОВЦС имел встречу с Предстоятелем Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Индии Святейшим Католикосом Василием Мар Фомой Матфеем III, который высоко оценил результаты своего визита в Россию в сентябре текущего года и нынешний уровень отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью. Также митрополит Антоний встретился с управляющим делами Маланкарской Церкви митрополитом Ниранамским Юханоном Мар Хризостомом и председателем Отдела внешних церковных связей Маланкарской Церкви митрополитом Делийским Юханоном Мар Деметриосом, посетил Коттаямскую семинарию, ряд храмов и учреждений Маланкарской Церкви.

7−8 октября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Кирилла митрополит Волоколамский Антоний, которого сопровождал советник Его Святейшества протоиерей Николай Балашов, находился с рабочим визитом в Иерусалиме.

7 октября председатель ОВЦС посетил Русскую духовную миссию, а в ночь на 8 октября совместно с архиепископом Иерапольским Исидором (Иерусалимский Патриархат) и епископом Слобозийским и Кэлэрашийским Викентием (Румынский Патриархат) совершил Божественную литургию в храме Воскресения Христова.

8 октября митрополит Антоний был принят Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. В ходе состоявшейся продолжительной беседы председатель ОВЦС, в частности, передал Его Блаженству от лица Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла слова братского сопереживания и заверение в молитвах в связи с начавшимся днем ранее на Святой Земле военным конфликтом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 105

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, о состоявшемся Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви.

Справка:

25 сентября 2023 года под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедральном соборном храме Христа Спасителя состоялось Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви.

В Собрании приняли участие 528 представителей монастырей из 152 епархий Русской Православной Церкви, в том числе 19 архиереев, 156 игуменов, 195 игумений, а также насельники и насельницы обителей.

Святейший Патриарх обратился к собравшимся с Первосвятительским словом, в котором сформулировал приоритетные задачи для современных монастырей

Было также заслушано 4 доклада по наиболее значимым вопросам монастырской жизни.

По итогам Собрания был принят документ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить удовлетворение в связи проведением Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви.

2. Благодарить Святейшего Патриарха Кирилла за благословение провести Собрание, а также за участие в его работе и представленный доклад.

3. Одобрить итоговый документ Собрания.

ЖУРНАЛ № 106

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, о первых Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского и первом Всероссийском форуме «Вера и спорт».

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2023 года проводятся Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского и Всероссийский форум «Вера и спорт». Первые игры и форум прошли с 12 по 16 сентября 2023 года в г. Кемерово.

Приветствие участникам и гостям игр и форума направили Президент России Владимир Владимирович Путин, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также представители Правительства Российской Федерации, Олимпийского и Паралимпийского комитетов России.

В церемонии открытия игр и пленарном заседании форума «Вера и спорт» приняли участие председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе А.А. Серышев, министр спорта Российской Федерации О.В. Матыцин, губернатор Кемеровской области — Кузбасса С.Е. Цивилев, иные официальные лица, представители традиционных религий России — Духовного собрания мусульман России, Федерации еврейских общин России, Буддийской традиционной сангхи России, а также воспитанник детско-юношеской спортивной школы № 1 г. Донецка Иван Попухов и директор спортшколы г. Барнаула, участник Специальной военной операции А.В. Ельников.

В соревнованиях приняли участие более 500 человек из 36 регионов России, включая Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. Впервые в состав спортивных команд вошли представители духовенства Русской Православной Церкви и традиционных религий России. В личном первенстве и командном зачете было разыграно 22 комплекта наград в четырех видах спорта (футбол, баскетбол, шахматы, самбо), а также в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО).

Кубок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла был вручен команде Кемеровской области. Приз председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта «За честную игру» был вручен команде Донецкой Народной Республики.

В работе Всероссийского форума «Вера и спорт» приняли участие более 1200 человек: духовенство и миряне Русской Православной Церкви, представители традиционных религий России, федеральных и региональных органов власти, спортивного и образовательного сообщества, студенты и учащиеся. Деловая программа форума включала 14 секций и дискуссионных площадок образовательной, культурной, научной и учебно-методической направленности, на которых обсуждались вопросы взаимодействия религиозных организаций и спортивного сообщества, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, а также комплекс культурных мероприятий.

Вторые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского и Всероссийский форум «Вера и спорт» запланированы на 2024 год в Нижнем Новгороде.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт принять к сведению.

2. Выразить благодарность заместителю председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко, министру спорта Российской Федерации О.В. Матыцину, губернатору Кемеровской области С.Е. Цивилеву и всем причастным к организации и проведению первых Всероссийских спортивных игр святого благоверного князя Александра Невского и первого Всероссийского форума «Вера и спорт».

3. Рекомендовать епархиальным архиереям в соработничестве с региональными органами исполнительной власти в области спорта содействовать более широкому представительству команд регионов России на Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского.

ЖУРНАЛ № 107

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об учреждении Синодальной комиссии по иконописи.

Справка:

Согласно пункту (л) статьи 28 главы V Устава Русской Православной Церкви «Священный Синод может создавать комиссии или иные рабочие органы для попечения. о должном состоянии церковного зодчества, иконописи, пения и прикладных искусств».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учредить Синодальную комиссию по иконописи с целью:

экспертизы иконописных эскизов, направляемых в комиссию к рассмотрению Священноначалием или епархиальными архиереями;

рассмотрения и утверждения новых иконописных образов;

выработки общих рекомендаций, касающихся иконографии;

содействия развитию иконописного искусства и его популяризации.

2. Председателем Синодальной комиссии по иконописи назначить Преосвященного епископа Троицкого Панкратия с поручением ему представить предложения по составу Комиссии и Положению о ней.

ЖУРНАЛ № 108

СЛУШАЛИ:

Рапорты протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, и Преосвященного митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона об учреждении Межъепархиального центра подготовки церковных специалистов Луганской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преобразовать Луганский богословский университет в Межъепархиальный центр подготовки церковных специалистов Луганской епархии.

2. Сретенской духовной академии заключить с Луганской епархией договор о сотрудничестве и поддержке в организации образовательного процесса в Межъепархиальном центре подготовки церковных специалистов Луганской епархии, в том числе с использованием системы дистанционного обучения.

ЖУРНАЛ № 109

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о сроках получения государственной аккредитации духовными семинариями.

Справка:

Священный Синод в заседании от 29 декабря 2021 года (пункт 3 журнала № 115) определил: «Высшим духовным учебным заведениям Русской Православной Церкви, находящимся на территории России, предоставить пятилетний срок для подготовки документов и выхода на получение государственной аккредитации образовательных программ подготовки пастырей, либо для начала преобразования в образовательные учреждения (центры), готовящие приходских специалистов».

По состоянию на 29 декабря 2021 года не имели ни государственной аккредитации, ни образовательной лицензии по направлению 48.03.01 Теология (бакалавриат) 13 семинарий.

По состоянию на 1 сентября 2023 года большинство семинарий из числа упомянутых выше либо уже получили аккредитацию, либо предпринимают шаги по ее получению и выходят на получение аккредитации в этом или в следующем учебном году. Одна семинария не проявляет активность в данном вопросе.

Все еще не имеют образовательной лицензии по направлению Теология (бакалавриат) 5 семинарий.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Поставить на вид соответствующим епархиальным архиереям отсутствие положительных результатов в получении лицензии или аккредитации вверенными им семинариями.

2. В случае принципиальной и объективной невозможности успешно завершить процесс получении лицензии и аккредитации следует до 24 декабря 2024 года приступить к преобразованию таковых семинарий в Центры подготовки церковных специалистов.

ЖУРНАЛ № 110

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Павла утвердить в должности игумена Богородице-Рождественского Бобренева мужского монастыря города Коломны иеромонаха Иоанна (Железова).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора назначить архимандрита Гавриила (Головко) на должность наместника Свято-Духовского мужского монастыря города Волгограда.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения переименовать Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» в Благовещенский Борисоглебский женский монастырь поселка Краснояр Свердловской области.

4. В связи с прошением Преосвященного епископа Переславского и Угличского Феоктиста назначить монахиню Ольгу (Сельскую) на должность игумении Алексеевского женского монастыря города Углича.

ЖУРНАЛ № 111

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить категорический протест в связи с грубыми и дискриминационными действиями болгарских властей по высылке из страны под надуманным предлогом представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском, настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева), секретаря Подворья протоиерея Евгения Павельчука и сотрудника В. Бонько.

2. Поддержать позицию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, выраженную в его письме на имя Святейшего Патриарха Болгарского Неофита от 4 октября 2023 года.

3. Освободить архимандрита Вассиана (Змеева) от должности представителя Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Софии с выражением благодарности за понесенные труды.

4. Освободить протоиерея Евгения Павельчука от должности секретаря Подворья с выражением благодарности за понесенные труды и направить его в распоряжение митрополита Минского и Заславского Вениамина.

5. Представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Болгарском и настоятелем Подворья Русской Православной Церкви в Софии назначить клирика Венской и Австрийской епархии протоиерея Владимира Тыщука.

6. Освободить архимандрита Александра (Елисова) от должности начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме с выражением благодарности за понесенные труды и направить его в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

7. Начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме назначить архимандрита Вассиана (Змеева).

8. Освободить заместителя начальника Миссии иеромонаха Дометиана (Маркаряна) от занимаемой должности и направить его в распоряжение архиепископа Майкопского и Адыгейского Тихона.

9. Освободить протоиерея Максима Приходько от должности клирика Испанско-Португальской епархии в связи с окончанием срока командировки и направить в распоряжение митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 066 199.html