Ещё раз о том, как российские чиновники «охраняют» культурное наследие

Мы уже неоднократно писали, что российские чиновники «от культуры» весьма своеобразно понимают свою задачу по сохранению культурного наследия России — нередко они оберегают это наследие только от тех добрых людей, которые пытаются при полном отсутствии финансирования государства хотя бы законсервировать разрушающиеся памятники и святыни, гниющие под открытым небом. В таком случае чиновники выписывают таковым штрафы, но сами и пальцем не пошевелят, чтобы, действительно, сохранить тот или иной разрушающийся храм.

Очередным свидетельством «чиновничьего охранительства» стало обрушение деревянного храма Василия Блаженного в селе Чухчерема Холмогорского района Архангельской области. Храм был объявлен объектом культурного наследия федерального значения и поставлен «под охрану» государства ещё в 1960 году, но это его не спасло, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ИА «Регион 29».

Деревня Чухчерема известна своей исторической и духовной значимостью в этом крае. Именно здесь, на берегу Северной Двины, в XIV веке был основан Николо-Чухченемский монастырь, впоследствии включенный в состав Троице-Сергиевской лавры. В XVII веке здесь был построен каменный Никольский собор, сейчас от него остался лишь покрытый дёрном белокаменный фундамент на обрыве. Церковь Василия Блаженного и колокольня были единственными сохранившимися постройками в Чухчереме.

Официальные причины обрушения пока не объявлены, но догадаться о сути произошедшего несложно. По информации местных СМИ, здание находилось в очень ветхом состоянии. Как сообщает телеканал «Культура», прокуратура Архангельской области начала проверку по факту обрушения деревянного храма.

Тем временем, местный депутат Валентин Бугров сообщил, что обращался к архангельским властям с просьбой спасти церковь ещё в 2016 году, но должной реакции не последовало. По его словам, он писал и в Министерство культуры РФ, и в правительство Архангельской области, и в собрание депутатов АО, и в Архангельскую епархию.

В министерстве культуры Поморья тогда ответили, что для сохранения объекта культурного наследия разработан и прошёл экспертизу проект его реставрации. В том числе была передана заявка в Минкульт РФ на финансирование ремонтно-реставрационных работ.

Одним словом, бюрократия сделала своё дело — храм разрушился, и все планы по его реставрации оказались не нужны. Теперь надо вести речь о полном восстановлении церкви, а это ещё ни один год бумажной волокиты, которую так любят российские чиновники.

Русская линия