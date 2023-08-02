Оценки Русской Православной Церковью майских решений Собора канонической Украинской Православной Церкви в Феофании будут даны только после завершения фазы активных боевых действий, в текущей ситуации очень сложно выносить «финальные суждения». Об этом заявил Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

«Официальные оценки, которые давались на уровне Синода [РПЦ] после известных событий — так называемой Феофании, Собора Украинской Православной Церкви в мае прошлого года и его решений, были весьма сдержаны. И мы, конечно, исходим из того, что в ситуации, когда ведутся активные боевые действия, очень сложно выносить какие-то финальные суждения. И наверное, мы понимаем, что только после того, как эта фаза будет завершена, какие-то более определённые оценки будут даны и действия будут произведены», — сказал Владимир Легойда в эфире радио «Вера».

На просьбу прокомментировать опасность раскола и существование «партии автокефалистов» внутри УПЦ глава Синодального отдела заметил, что довольно сложно сейчас давать какую-то оценку «братьям из Украинской Церкви, которые находятся под колоссальным давлением». «Фраза, [что они] „с пистолетом у виска“ что-то говорят и делают, уже практически перестала быть метафорой», — обратил внимание Владимир Легойда.

По его словам, в этой ситуации лично ему «представляется контрпродуктивным» обсуждать отдельные высказывания тех или иных представителей Церкви на Украине. «<…> Это вопрос, конечно, тяжелейшей обстановки, той трагедии, которая сейчас случилась, когда мы смотрим друга на друга через оружейные прицелы. Эта ситуация должна закончиться, и тогда мы вернёмся на разных уровнях, в том числе и на церковном, к более спокойному — в непростом режиме, но к разговору, и к изменению ситуации», — добавил представитель РПЦ.

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