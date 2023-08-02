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Сводка новостей от 2 августа 2023

В Нижнем Новгороде установят памятник Святителю Гермогену
Святейший Патриарх Кирилл утвердил проект монумента, посвященного преодолению Смутного времени в России в начале XVII века…

Проект памятника Святителю Гермогену в Нижнем Новгороде30 июля 2023 года в ходе Первосвятительского визита в Нижегородскую митрополию после посещения возрождённого собора в честь святителя Николая Чудотворца в Николаевском женском монастыре Арзамаса, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл побывал в Музее Русского Патриаршества, где ему представили проект монумента, посвященного преодолению Смутного времени в России в начале XVII века, сообщает Патриархия.Ru.

Святейшего Владыку сопровождали губернатор Нижегородской области Г. Никитин, управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков).

В музее Святейший Владыка ознакомился и утвердил представленный митрополитом Георгием проект памятника святителю Гермогену, Патриарху Московскому и всея Руси. Памятник будет установлен на площади храма в честь Казанской иконы Божией Матери в Нижнем Новгороде в память о преодолении Смутного времени в России в начале XVII века.

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В Нижнем Новгороде установят памятник Святителю Гермогену
Святейший Патриарх Кирилл утвердил проект монумента, посвященного преодолению Смутного времени в России в начале XVII века...

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