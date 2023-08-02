В день памяти преподобного Серафима Саровского Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в Серафимо-Дивеевском монастыре…

1 августа 2023 года, в праздник обретения мощей преподобного Серафима (1903), Саровского чудотворца, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, сообщает Патриархия.Ru.

В этом году отмечается 120-летие прославления преподобного Серафима Саровского. 19 июля (1 августа по новому стилю) 1903 года в Сарове состоялись торжества, посвященные прославлению в лике святых преподобного Серафима Саровского. 20 июля (2 августа по новому стилю) Дивеевская обитель принимала императора Николая II с императрицей Александрой Феодоровной и членами царской фамилии.

Святейший Владыка возглавил служение Божественной литургии под открытым небом на площади перед Преображенским собором монастыря у раки с честными мощами преподобного Серафима, по сложившейся традиции принесенными перед началом богослужения из Троицкого собора и поставленными за престолом.

По данным ГУВД по Нижегородской области, на Патриаршее богослужение на монастырской площади перед Преображенским собором собралось около 10 тысяч верующих.

Богослужебные песнопения исполнил хор Серафимо-Дивеевского монастыря, старший регент — монахиня Елена (Царахова). Отдельные песнопения исполнил хор воскресной школы «Пчелка» при храме мучеников Флора и Лавра села Игумново (Серпуховской городской округ, Московская область) под управлением И.В. Нагайцевой, руководитель хора Е.К. Кирпичева.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас», Нижегородской областной государственной телекомпании ННТВ. Прямую трансляцию также осуществляли официальный сайт Русской Православной Церкви Патриархия.ru, информационное агентство Правительства Нижегородской области «ВремяН», сайт Нижегородской епархии, паломническо-туристический портал «Серафимова земля». Для удобства многочисленных участников торжеств трансляция была выведена на большие экраны, установленные на территории монастыря.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения. После сугубой ектении Святейший Патриарх Кирилл вознес молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес епископ Дальнеконстантиновский Филарет, викарий Нижегородской епархии.

Святейший Владыка совершил славление преподобному Серафиму Саровскому и прочитал молитву у честных мощей святого.

По окончании Литургии митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий приветствовал Предстоятеля Русской Церкви и преподнес Его Святейшеству образ преподобного Серафима Саровского, молящегося на камне.

От лица насельниц и паломников Серафимо-Дивеевского монастыря Святейшего Владыку также приветствовала игумения Сергия (Конкова). Настоятельница обители преподнесла Его Святейшеству икону Благовещения Пресвятой Богородицы, просфору и монашеские четки.

Святейший Патриарх Кирилл произнес проповедь.

В дар обители Предстоятель Русской Церкви передал старинную икону благоверного князя Михаила Тверского и благоверной великой княгини Анны Кашинской.

В завершение Святейший Владыка обратился со словами благодарности к митрополиту Нижегородскому Георгию: «Хотел бы еще раз выразить благодарность Его Высокопреосвященству владыке митрополиту за его труды на знаменитой, достойной, исторической Нижегородской кафедре, за его очень многочисленные добрые дела, с которыми я имел возможность, в том числе вчера, ознакомиться. Дай Бог, чтобы и дальше всесторонне развивалась церковная жизнь на этой благодатной Серафимовской земле».

Участникам торжеств были вручены иконки преподобного Серафима Саровского с Патриаршим благословением.

Русская линия