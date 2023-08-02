Украинские власти не скрывают, что намерены забрать у УПЦ Киево-Печерскую, Почаевскую и Святогорскую лавры

Экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко уверен, что рано или поздно закон о запрете УПЦ будет принят, и все три украинские Лавры перейдут «в государственное управление». Об этом он заявил иностранно прессе, сообщает СПЖ.

«Закон же не об УПЦ МП, как его называют в народе, закон о запрете деятельности религиозных организаций с центром расположения в стране-агрессоре. Он, хоть и имеет рамочный характер, но во многом должен способствовать завершению процесса взятия государством на себя управления Киево-Печерской, Почаевской и Святогорской лаврами», — заявил Ткаченко.

В этом же интервью бывший министр культуры заявил, что во время встречи с Предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием призывал его начать сослужение с украинскими раскольниками из «ПЦУ», но владыка указал, что

«Когда я говорил с ним о сослужении и диалоге с ПЦУ, звучала та самая старая песня о том, что ПЦУ не является канонической церковью. На этом любой диалог прекращается», — пожаловался Ткаченко.

По его словам, он не получил от Блаженнейшего Онуфрия «конкретных ответов» на вопросы о «духовной связи, членстве в Синоде РПЦ и всего прочего».

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