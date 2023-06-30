Русская линия
Сводка новостей от 30 июня 2023

Сергей Лавров: Константинопольский Патриарх Варфоломей делает всё, что ему указывают в Госдепе США
Глава МИД России указал, что американские дипломаты даже не скрывают, что финансируют Фанар и держат Патриарха Варфоломея под полным контролем…

Джо Байден и Патриарх ВарфоломейКонстантинопольский Патриарх Варфоломей находится в теснейшем контакте с США и по их наводке делает всё, чтобы развалить мировое Православие. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Вы же знаете, что Патриарх Константинопольский в теснейшем контакте с Соединенными Штатами, которые его финансируют, делает всё, чтобы развалить мировое Православие», — сказал глава МИД РФ. «Это же очевидная вещь, американцы её даже не скрывают», — отметил он.

«Я не помню от Вселенского Патриарха, каковым считается почему-то Стамбульский Патриарх, каких-либо предложений о каком-то содействии, о каком-то контакте, выяснении фактов [о судьбе православных на Украине] для обмена мнениями», — добавил Лавров.

Он также напомнил, что Россия поддерживает контакты с теми религиозными деятелями и общинами, которые заинтересованы в этом. «Те общины, которые заинтересованы в контактах, они всегда имеют возможность эти контакты провести», — заверил министр.

В Америке же, указал Лавров, «есть такой представитель по свободе вероисповедания, который занимается ровно тем, что делает всё наоборот — пытается со всеми Православными Поместными Церквями договариваться, чтобы они продвигали идею развода с Русской Православной Церковью».

Русская линия

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