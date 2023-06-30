Сегодня мы вспоминаем героя-пограничника Андрея Митрофановича Кижеватова, в последние дни июня 1941 года мужественно защищавшего Брестскую крепость. Он родился 18 августа 1907 г. в селе Селикса Пензенской губернии в семье крестьянина-мордвина. Начав службу в армии в 1929 г., лейтенант Кижеватов встретил Великую Отечественную войну начальником 9-й погранзаставы 17-го Брестского погранотряда. В первый день войны 22 июня 1941 г. он возглавил оборону заставы и был первый раз ранен. В ночь на 23 июня под прикрытием небольшого заслона, оставленного на руинах заставы, герой-пограничник перевел своих бойцов в подвальное помещение. С этой ночи лейтенант Кижеватов вместе со старшим лейтенантом Потаповым и лейтенантом Саниным возглавили оборону западного сектора Центрального острова крепости.

После того, как в конце июня защитники крепости приняли решение прорываться из окружения, 17 раненых бойцов во главе с лейтенантом Кижеватовым остались в крепости и еще несколько дней оказывали немецким захватчикам отчаянное сопротивление. Один из участвовавших в прорыве пограничников спросил своего командира: «Вы с нами, товарищ лейтенант?» На что Кижеватов ответил: «Некуда мне идти. Здесь наша застава, а я ее командир», — и лег за пулемет, прикрывая отход товарищей.

В непрерывных боях Кижеватов был несколько раз ранен. Ослабевший от потери крови, весь в окровавленных повязках, он продолжал сражаться. Взбешенные героическим сопротивлением наших воинов, немцы решили выжечь их огнеметами, применяли слезоточивые газы. Но ничто не могло сломить сопротивления защитников крепости. Они боролись до последнего патрона, до последней гранаты, до последнего вздоха.

В начале июля группа пограничников попыталась взорвать понтонный мост через Буг, наведенный противником близ крепости. В этой операции Андрей Кижеватов геройски пал, получив смертельное ранение. Осенью 1942 года неподалеку от деревни Великорита Брестской области немцы расстреляли всю семью Кижеватова: его мать, жену и троих детей — пятилетнюю Анну, трехлетнего Ивана и двухлетнюю Галину, живших с ним на заставе. Посмертно лейтенанту Андрею Кижеватову было присвоено звание Героя Советского Союза.

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