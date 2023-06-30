Русская линия
Сводка новостей от 30 июня 2023

Киевский суд продлил арест митрополита Вышгородского Павла на два месяца
Решение будет обжаловано защитой владыки в Киевском апелляционном суде, однако надежд на положительное решение мало…

Митрополит Вышгородский Павел в судеСоломенский районный суд города Киева продлил круглосуточный домашний арест наместнику Киево-Печерской Лавры митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу на два месяца, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Suspilne.media.

Судебное заседание, на котором решался вопрос о продолжении меры пресечения для архиерея, состоялось 30 июня 2023 года.

Защита митрополита Павла просила о личном обязательстве или ночном домашнем аресте, но суд одобрил ходатайство прокурора о продлении круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета ещё на 2 месяца.

Решение Соломенского суда будет обжаловано в Киевском апелляционном суде.

«Доводы, на основании которых было принято указанное решение, нам неизвестны, так как не был объявлен ещё полный текст. Получим полный текст, увидим, какими доводами пользовался следственный судья и дальше будем формировать свою правовую позицию для последующей апелляционной жалобы», — сказал в комментарии журналистам адвокат митрополита Павла протоиерей Никита Чекман.

1 апреля 2023 года сотрудники СБУ вручили митрополиту Павлу (Лебедю) подозрение по двум статьям: разжигание религиозной розни и оправдание и отрицание вооруженной агрессии России против Украины. В тот же день суд избрал наместнику Киево-Печерской Лавры меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на 60 дней. По окончании указанного срока Соломенский районный суд города Киева продлил архиерею домашний арест до 1 июля.

Русская линия

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Киевский суд продлил арест митрополита Вышгородского Павла на два месяца
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