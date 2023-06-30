В монастыре Грачаница прошли торжества, посвященные дню Косовской битвы — Видовдану, который сербы по всему миру отмечают 28 июня. В этом году сюда вновь съехались тысячи православных сербов со всех концов Косово и Метохии, Сербии, Черногории и других сербских земель. Божественную литургию в сослужении сонма архиереев и духовенства совершил Патриарх Сербский Порфирий, сообщает Православие.Ru.

В своей беседе, посвященной этому событию, Сербский Патриарх ещё раз отметил, что Косово и Метохия — это сербский Иерусалим, Святая земля и основание сербской истории, культуры и национального самосознания, а в первую очередь это колыбель сербской духовности и Православной Церкви.

По словам Патриарха, на Косово есть место для всех людей, невзирая на их религию и национальность, но для сербов подвиг великомученика князя Лазаря и его воинов стал фундаментом народной веры и самосознания.

«Мы празднуем мученичество святого князя Лазаря и всех великих героев, павших с ним на Косовом поле. Как можно кому-то праздновать утрату, как кому-то можно праздновать крест?! — отметил Патриарх Порфирий. — Конечно, братья и сестры, это невозможно для того, у кого нет веры Христовой, у кого нет любви Христовой, кто построил свою жизнь не на кресте, а на логике мира сего. Это возможно тому, кто понимает, что такое любовь. Кто понимает, что такое любовь, знает, что такое крест. Он также знает, что такое жертва. Он знает, что всё это не потеря, потому что в жертве и в кресте, когда жертва Христова и когда крест Христов несут в себе тайну победы, несут в себе тайну воскресения, и это уже здесь и сейчас. Когда мы понимаем, что такое крест, и когда мы берём на себя крест Христов, мы входим в атмосферу победы и атмосферу воскресения».

Говоря о значении святынь Косово и Метохии и самой этой земли, политой кровью мучеников и героев, Патриарх Порфирий подчеркнул:

«Здесь мы родились духовно. Здесь, на этой земле, раз и навсегда определил величайший из рода нашего, святой Савва, что наш путь в истории должен быть путём Церкви Христовой, что рулём на этом пути по истории должна быть православная вера. Так нас родил и определил святой Савва раз и навсегда, а на Видовдан святой князь Лазарь и многие вместе с ним здесь подтвердили, что это наш дом. Здесь подтвердили, что мы родились на земле Косово и Метохии. Здесь они ещё раз подтвердили, что мы понимаем, что означают слова Христа: ищите прежде Царства Небесного, Царства Божия, а всё остальное приложится вам».

На следующий день Сербский Патриарх Порфирий совершил поминовение сербских героев у мемориала Газиместан на Косовом поле.

Поминовение прошло 29 июня, когда у памятника не было народа и ажиотажа, а также косовской полиции, устраивающей в последние годы постоянные провокации в этот день.

Вместе с Патриархом были епископ Рашко-Призренский Феодосий, викарные епископы, духовенство и монашествующие Рашко-Призренской епархии.

Ранее епархия сообщила, что не будет совершать поминовение на Газиместане 28 июня из соображений безопасности.

Тем не менее, Сербский Патриарх нашел время и способ посетить дорогую каждому сербскому сердцу святыню и помолиться об упокоении душ героических предков.

Русская линия