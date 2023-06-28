Руководство Эрмитажа и священноначалие Санкт-Петербургской митрополии договорились, что соглашение заключено на 49 лет с последующей автоматической пролонгацией…

Руководство Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге согласилось вернуть серебряную раку святого благоверного великого князя Александра Невского Свято-Троицкой Александро-Невской лавре и в ближайшее время она вновь окажется на своём исторической и законном месте, сообщает газета «Петербургский дневник».

Соответствующий договор подписали митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий и директор музея Михаил Пиотровский. Утвердили документ Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилла и глава Министерства культуры России Ольга Любимова.

Характерно, что Михаил Пиотровский откровенно признался журналистам, что это решение далось ему нелегко, поскольку он всегда выступал против возврата раки на своё законное место в монастырь. Тем не менее, решение об этом было принято высшим руководством России, а потому он не мог ничего сделать. В результате решено было вернуть гробницу Церкви в безвозмездное пользование на 49 лет.

В случае соблюдения всех условий договор будет автоматически продлён, а при их нарушении, он может быть расторгнут, заявили в музее. Впрочем, как показал недавний соцопрос по поводу возвращения верующим Троицы Андрея Рублёва, подавляющее большинство россиян считают, что Церковь сможет позаботиться о своих святынях ничуть не хуже музейных работников.

Тем временем, в приделе Свято-Троицкого храма Александро-Невской Лавры уже полном ходом идут необходимые строительные и реставрационные работы.

Русская линия