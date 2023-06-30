Папа Римский Франциск разъяснил делегации Константинопольского Патриархата, что в случае унии он не будет претендовать на полное руководство православными общинами…

Переговоры Константинопольского Патриархата и Ватикана по вопросу заключения новой греко-католической унии, судя по всему, вышли на финишную прямую. 30 июня 2023 года папа Римский Франциск совершил в соборе святого Петра в Риме совместное богослужение с иерархом Фанара архиепископом Иовом (Гечей), после чего разъяснил фанарской делегации, что в случае новой унии католиков и православных, он не будет претендовать на полное руководство всем православным миром, сообщает СПЖ со ссылкой на «VaticanNews».

Папа выразил радость по поводу итогов работы Совместной комиссии католиков и православных в Александрии, по итогам которой был принят документ «Синодальность и первенство во втором тысячелетии и сегодня». Глава Ватикана заявил, что сегодня «мы призваны вместе искать способ осуществления первенства, которое в контексте синодальности служит церковному общению на вселенском уровне».

Он пояснил, что прерогативы, которыми пользуется епископ Рима «в отношении своей собственной епархии и католической общины», не обязательно должны распространяться на православные общины. Он подчеркнул, что, когда Церкви станут «полностью едины в вере и любви, форма, в которой Римский епископ будет осуществлять своё евхаристическое служение в Церкви на вселенском уровне, должна быть результатом неразрывной связи между первенством и синодальностью».

Также папа Франциск заявил, что «полное единство будет даром Святого Духа, и его следует искать в Духе»; и должно возникать из «братской любви» между сестрами и братьями, которые «способны поместить своё разнообразие в более широкий контекст».

Папа завершил своё выступление заверением в молитвах и попросил фанариотов, в свою очередь, молиться за себя и своё служение, чтобы «благодаря заступничеству святых Петра и Павла и святого Андрея, брата Петра, эта встреча могла стать ещё одним шагом на нашем пути к зримому единству в вере и любви».

Иными словами, папа Римский Франциск предлагает Константинопольскому Патриархату подобно украинским униатам признать его власть в Церкви, но пообещал в обмен на это заявление Фанара о единстве с католиками не вмешиваться во внутренние дела православных. Это и есть классическая уния, которую многие века старались продвигать католики среди православных народов.

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