21 мая (3 июня), в день памяти равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены, Императрица Екатерина I, во исполнение намерения Петра Великого, учредила орден святого благоверного князя Александра Невского.

Орден Александра Невского был учреждён в 1725 году и стал первым российским орденом, установленным в честь деятеля отечественной истории и русского святого. Девиз ордена — «За труды и Отечество», сообщает Телеграм-канал Минобороны России.

К началу XX века орден имел одну степень и давался как за военные (с мечами), так и за гражданские заслуги. Орден Святого Александра Невского считался наградой очень высокого достоинства. Всего им наградили свыше трёх тысяч человек. В числе удостоенных ордена — прославленные полководцы Александр Суворов, Михаил Кутузов и Фёдор Ушаков.

В 1917 году орден был упразднён вместе с другими царскими наградами, но в июле 1942 года был воссоздан с названием «орден Александра Невского» и вплоть по 1991 год просуществовал как военный орден для награждения командного состава Красной армии.

С 2010 года орден Александра Невского вновь входит в государственную наградную систему России. Его восстановил президент России Дмитрий Медведев. Этот орден — единственная награда в нашей стране, существовавшая в наградных системах и Российской империи, и СССР, и современной России.

При этом с прискорбием приходится признать, что награждение данным орденом лиц с сомнительной и весьма неоднозначной репутацией (речь в идёт особенно о гражданской ипостаси награды) серьёзно ударило по авторитету данного ордена.

Здесь же стоит отметить, что по безбожной советской традиции принято считать, что днём учреждения ордена Александра Невского является якобы 1 июня, хотя Императрица Екатерина I учредила данную награду именно 21 мая по юлианскому календарю, то есть в день памяти равноапп. царя Константина и матери его царицы Елены, а это 3 июня по григорианскому календарю в наше время.

Тем не менее, значительная часть российских историков до сих пор упорно продолжает держаться советской традиции и пытается представить, что введённый большевиками «новый стиль» действовал и в XVIII веке, а тогда русским людям надо было прибавлять к их календарю не 13, как сейчас, а 12 дней.

Печально, но такое откровенное невежество весьма распространено среди российских историков и почти повсеместно встречается в литературе. Для таковых учёных мы предлагаем ознакомиться с церковным календарём, по которому продолжает жить Русская Православная Церковь и убедиться, что 21 мая — это 3 июня по новому стилю.

Русская линия