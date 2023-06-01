Мысль учредить орден Св. Александра Невского как исключительно военную награду возникла у Петра Великого, при нем же были изготовлены первые 40 орденских знаков. Орден должен был стать генеральской наградой: штаб- и обер-офицеры не могли на нее претендовать.

Император не успел реализовать свое намерение. Первое вручение изготовленных при Петре орденских знаков состоялось через несколько месяцев после его смерти — 21 мая (1 июня) 1725 года, уже в правление Екатерины I. Императрица нарушила замысел покойного супруга и наградила новым орденом не только военных, но и гражданских чиновников, а также придворных. С тех пор орденом стали награждать за заслуги не только на ратном поле, но и на гражданском поприще.

В Российской империи с 1725 по 1917 год состоялось 3674 награждения орденом Св. Александра Невского.

Российская империя

Генерал-поручик граф Петр Александрович Румянцев (впоследствии генерал-фельдмаршал) — 18 августа 1759 года. За сражение при Кунерсдорфе: дивизия под его командованием, несмотря на сильный артиллерийский обстрел и натиск неприятельской тяжелой кавалерии, отбила многочисленные атаки пруссаков и перешла в контратаку, которую возглавил лично Румянцев. Армия Фридриха II бежала, а сам король потерял треуголку, которая ныне хранится в Государственном Эрмитаже.

Генерал-майор Александр Васильевич Суворов (впоследствии генералиссимус и князь Италийский граф Суворов-Рымникский) — 20 декабря 1771 года. За победу над польскими конфедератами при местечке Столовичи (ныне агрогородок в Барановичском районе Брестской области Республики Беларусь). С отрядом в 900 человек, пройдя за четыре дня около 200 верст и бесшумно сняв ночью неприятельский сторожевой пикет, Суворов разгромил 5-тысячный корпус гетмана Михаила Казимира Огинского. Русские потеряли 80 человек убитыми, поляки — до 1 тысячи убитыми, около 700 пленными, в том числе 30 офицеров. Были освобождены 435 русских пленных. Гетман Огинский с десятком гусар бежал за границу.

Генерал-поручик Михаил Илларионович Кутузов (впоследствии генерал-фельдмаршал и светлейший князь) — 28 июля 1791 года. За бои с турками под Бабадагом (зимняя квартира великого визиря, столица пашалыка; ныне город в Румынии). Отличившийся при штурме Измаила и назначенный после его взятия комендантом крепости, Кутузов успешно отразил попытки турок отбить Измаил и внезапным ударом разгромил 23-тысячное турецкое войско.

Контр-адмирал Федор Федорович Ушаков (впоследствии «полный» адмирал) — 14 октября 1792 года. За победу в морском сражении у мыса Калиакрия на Черном море (северная Болгария). 31 июля (11 августа) 1791 года молодой Черноморский флот под командованием Ушакова в составе 15 линейных кораблей, двух фрегатов и 19 меньших судов (990 пушек) наголову разбил и обратил в бегство соединенный турецко-алжирский флот в составе 18 линейных кораблей, 17 фрегатов (1500−1600 пушек). Черноморский флот не потерял ни одного корабля. Было убито 17 нижних чинов, ранено 3 офицера и 25 нижних чинов. Потери турок были значительные: только на корабле алжирского паши Саид-Али было убито и ранено 450 человек. Эта блистательная победа приблизила окончание войны с Турцией, закончившейся подписанием выгодного для Российской империи Ясского мирного договора.

Вице-адмирал Дмитрий Николаевич Сенявин (впоследствии «полный» адмирал и генерал-адъютант) — 18 сентября 1807 года. За победу в Афонском морском сражении. 19 июня (1 июля) 1807 года находящаяся в Эгейском море у полуострова Афон русская эскадра под командованием Сенявина (10 линейных кораблей, 754 орудия) атаковала и разбила турецкую эскадру (10 линейных кораблей, 5 фрегатов, 3 шлюпа и 2 брига, 1196 орудий). Русские потеряли 77 человек убитыми и 189 ранеными. Турецкий флот потерял 2 линейных корабля, 4 фрегата, 1 шлюп, 1 линейный корабль был взят на абордаж и захвачен; до 1000 убитыми и 774 пленными. Османская империя более чем на десятилетие потеряла боеспособный флот.

В Российской империи орден Св. благоверного князя Александра Невского был очень значительной боевой наградой. Достаточно сказать, что за Бородино ее получили всего-навсего пять военачальников: Дохтуров, Милорадович, Остерман-Толстой, Раевский и Багговут1.

Но императорским орденом Св. Александра Невского награждались также высшие чины Императорского двора, министры и товарищи министров, члены Государственного совета, сенаторы, для которых красная Александровская лента (она носилась через левое плечо поверх мундира) нередко становилась венцом карьеры, ее эффектным завершающим штрихом, своеобразной вишенкой на торте.

Александровскими кавалерами были поэт Державин, историк барон Корф, художник Айвазовский, химик Менделеев, путешественник Семенов-Тян-Шанский.

Советский Союз

Ирония истории в том, что замысел Петра Великого — учредить орден Александра Невского как высокую боевую награду — был реализован лишь в Советском Союзе. Причем это произошло трагическим летом 1942 года, когда, по словам поэта, «было все на кону». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года, на следующий день после подписания знаменитого сталинского приказа N 227 «Ни шагу назад!», в Советском Союзе были учреждены полководческие ордена Суворова, Кутузова и Александра Невского.

Это была осознанная попытка Сталина напомнить гражданам страны о славном боевом прошлом Российской империи, которое в течение более 20 лет настойчиво игнорировалось и не было востребовано большевиками. Учреждая эти ордена, Сталин стремился вправить вывихнутый сустав времени и соединить распавшуюся после революции связь времен. Новые знаки отличия с их подчеркнутой имперской символикой сразу же приобрели высокий авторитет в действующей армии и заметно потеснили ранее учрежденные советские ордена с их революционной атрибутикой.

19 августа 1942 года писатель Михаил Михайлович Пришвин записал в дневнике слова своего проницательного собеседника, который очень хорошо уловил изменившийся дух времени:

«Иван Кузьмич говорил: — Как уменьшился орден Ленина с тех пор, как явились ордена Александра Невского, Суворова и Кутузова, вы заметили?.."2

Орденом Александра Невского награждались командиры Красной армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих частей. Первоначально награждение орденом Александра Невского производилось Указом Президиума Верховного Совета СССР, однако впоследствии это право было предоставлено командующим фронтами и армиями.

Орденом, имевшим подробно прописанный орденский статут, награждались командиры дивизий, бригад, полков, батальонов, рот и взводов «за проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесение ему крупного поражения с малыми потерями для своих войск».

В официальной иерархии советских государственных наград орден Александра Невского располагался выше ордена Отечественной войны I степени, но ниже ордена Богдана Хмельницкого III степени. Это был младший среди полководческих орденов и очень достойная боевая офицерская награда, которой ее обладатели справедливо гордились. (Генералы награждались орденом Александра Невского крайне редко.)

Всего в годы Великой Отечественной войны и после нее орденом Александра Невского было произведено 42 165 награждений. В их числе один рядовой и несколько десятков сержантов и старшин, занимавших штатные офицерские должности командиров взводов и рот.

Российская Федерация

Указ Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» включил орден Александра Невского в систему государственных наград России. Этим указом было произведено три существенных изменения.

Во-первых, ордену Александра Невского был возвращен не только дореволюционный дизайн, но и девиз императорского ордена «За труды и Отечество».

Во-вторых, на несколько ступеней был повышен ранг ордена в иерархии государственных наград. Если советский орден Александра Невского был самым младшим среди других полководческих наград, то обновленный российский орден Александра Невского по своему рангу стоит выше таких государственных наград, как ордена Суворова, Ушакова, Жукова, Кутузова, Нахимова и орден Мужества[3].

В-третьих, подобно императорскому ордену Александра Невского, нынешний российский орден можно заслужить не только на военном, но и на гражданском поприще.

Одним из кавалеров российского ордена Александра Невского в ряду отечественных адмиралов стал Игорь Олегович Костюков, Герой России, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Время награждения и формулировка закрытого указа неизвестны.

Орден Александра Невского в среде фалеристов справедливо почитается как самый красивый из всех советских орденов, отличающийся эстетической завершенностью всех деталей и несколько увеличенными размерами орденского знака.

Эскиз ордена Александра Невского создал старший архитектор института «Центрвоенпроект» Игорь Сергеевич Телятников. Поскольку не сохранилось прижизненных портретов полководца, Телятников поместил на орден профильное изображение артиста Николая Черкасова, исполнившего роль Александра Невского в одноименном кинофильме.

P. S. Орден Александра Невского в его трёх ипостасях — имперской, советской и современной — стал осязаемым воплощением неразрывности связи времен и очень важной скрепой, соединяющей воедино три этапа в истории государства Российского: императорскую Россию; мировую сверхдержаву, появившуюся в результате Великой русской революции, одержавшую Великую Победу в 1945-м, распавшуюся в 1991-м; и современную Россию.

Автор — доктор философских наук Семён Экштут

https://rg.ru/2021/05/13/tri-zhizni-ordena-aleksandra-nevskogo.html