Украинские спецслужбы активно пополняют свой «обменный фонд» за счёт архиереев УПЦ
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против митрополита Овручского Виссариона и секретаря Овручской епархии за распространение «прокремлевских листовок и брошюр»…
Украинские спецслужбы пополняют список архиереев Украинской Православной Церкви, против которых они возбудили уголовные дела в связи с их поддержкой единства Украинской Православной Церкви и против украинских раскольников, а также поддержкой связей с церковной Москвой.
Вслед за митрополитами Кировоградским Иосафом, Вышгородским Павлом, Тульчинским Ионафаном, Черкасским Феодосием и Банченским Лонгином преследования начались и против управляющего Овручской епархией Украинской Православной Церкви митрополита Виссариона.
Служба безопасности Украины сообщила владыке Виссариону о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины, сообщает портал «Православная жизнь».
Архиерея обвиняют в изготовлении «прокремлевских листовок и брошюр». «Пропагандистскую продукцию» сотрудники СБУ изъяли во время «контрразведывательных мероприятий» весной 2022 года.
«Инициированные СБУ экспертизы подтвердили наличие в выявленных текстах высказываний, направленных на разжигание религиозной ненависти в приграничном районе», — сказано в сообщении.
Сообщение о подозрении по тем же статьям предъявлено также секретарю Овручской епархии УПЦ. По данным СБУ, он распространял «деструктивные материалы» среди священников и мирян.
Что это за материалы, украинские спецслужбы умалчивают, поскольку речь идёт, скорее всего, о банальных церковных календарях или Патриарших грамотах. При этом бросается в глаза, что украинские силовики всё последнее время стараются заставить замолчать тех украинских архиереев, которые отличаются своей особой деятельностью и активностью в епархиях.
Если же говорить о дальнейшей судьбе данных владык, то после того, как Банковая обменяла арестованного на Украине православного публициста Яна Таксюру на несколько десятков украинских военных, взятых в плен ЧВК Вагнер, нельзя исключать, что вскоре указанные архипастыри также окажутся в России. Во всяком случае, в Русской Православной Церкви приложат все усилия, чтобы вызволить их из тюрьмы. И в СБУ это, похоже, очень хорошо понимают, активно пополняя свой «обменный фонд».
Украинские спецслужбы активно пополняют свой «обменный фонд» за счёт архиереев УПЦ Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против митрополита Овручского Виссариона и секретаря Овручской епархии за распространение «прокремлевских листовок и брошюр»...