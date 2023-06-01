Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против митрополита Овручского Виссариона и секретаря Овручской епархии за распространение «прокремлевских листовок и брошюр»…

Украинские спецслужбы пополняют список архиереев Украинской Православной Церкви, против которых они возбудили уголовные дела в связи с их поддержкой единства Украинской Православной Церкви и против украинских раскольников, а также поддержкой связей с церковной Москвой.

Вслед за митрополитами Кировоградским Иосафом, Вышгородским Павлом, Тульчинским Ионафаном, Черкасским Феодосием и Банченским Лонгином преследования начались и против управляющего Овручской епархией Украинской Православной Церкви митрополита Виссариона.

Служба безопасности Украины сообщила владыке Виссариону о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) Уголовного кодекса Украины, сообщает портал «Православная жизнь».

Архиерея обвиняют в изготовлении «прокремлевских листовок и брошюр». «Пропагандистскую продукцию» сотрудники СБУ изъяли во время «контрразведывательных мероприятий» весной 2022 года.

«Инициированные СБУ экспертизы подтвердили наличие в выявленных текстах высказываний, направленных на разжигание религиозной ненависти в приграничном районе», — сказано в сообщении.

Сообщение о подозрении по тем же статьям предъявлено также секретарю Овручской епархии УПЦ. По данным СБУ, он распространял «деструктивные материалы» среди священников и мирян.

Что это за материалы, украинские спецслужбы умалчивают, поскольку речь идёт, скорее всего, о банальных церковных календарях или Патриарших грамотах. При этом бросается в глаза, что украинские силовики всё последнее время стараются заставить замолчать тех украинских архиереев, которые отличаются своей особой деятельностью и активностью в епархиях.

Если же говорить о дальнейшей судьбе данных владык, то после того, как Банковая обменяла арестованного на Украине православного публициста Яна Таксюру на несколько десятков украинских военных, взятых в плен ЧВК Вагнер, нельзя исключать, что вскоре указанные архипастыри также окажутся в России. Во всяком случае, в Русской Православной Церкви приложат все усилия, чтобы вызволить их из тюрьмы. И в СБУ это, похоже, очень хорошо понимают, активно пополняя свой «обменный фонд».

Русская линия