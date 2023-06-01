Владыка пробудет под арестом ещё как минимум 60 дней…

Ещё на два месяца продлен круглосуточный домашний арест митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию. Такое решение принял Сосновский районный суд на заседании 1 июня 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Suspilne.media.

Судья заслушала ходатайство прокурора о продлении срока меры пресечения для архиерея. По его словам, «обвиняемый может скрываться от следствия и влиять на свидетелей». Он также обратил внимание, что на сайте Черкасской епархии после Пасхи появилось видео с обращением митрополита Феодосия, «где он говорит о „гонении Церкви“».

Защитник митрополита Феодосия просил изменить меру пресечения на ночной домашний арест, с 23:00 по 6:00.

«Следствие уже завершено, доказательства собраны, экспертизы проведены, пострадавшие допрошены. Защита считает, что риск влияния на свидетелей отсутствует», — отметил адвокат.

Митрополит Феодосий, в свою очередь, заявил, что выдвинутые против него обвинения безосновательны и надуманы. «Надеюсь, мы с адвокатами докажем в суде мою полную невиновность. Виновным я себя не считаю», — сказал архиерей.

Он добавил, что не собирается никуда убегать, поскольку «здесь моя православная паства, за которую я отвечаю».

После часового перерыва суд постановил удовлетворить ходатайство прокурора и продлил митрополиту Феодосию круглосуточный домашний арест на 60 дней. Следующее заседание состоится 10 июля.

6 апреля 2023 года Служба безопасности Украины сообщила митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация её участников). 12 апреля Сосновский районный суд г. Черкассы избрал архиерею меру пресечения — круглосуточный домашний арест на 60 суток с обязательным ношением электронного браслета.

Русская линия