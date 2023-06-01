Латвию возглавил половой извращенец с русофобскими взглядами
Латвийский парламент избрал президентом открытого содомита Эдгарса Ринкевичса, который ранее возглавлял МИД Латвии…
31 мая 2023 года парламент Латвии избрал нового президента. Им стал действующий глава МИД Эдгарс Ринкевичс, который ещё в 2014 году открыто признался в том, что он является половым извращенцем, сообщает Интерфакс.
С тех пор Ринкевичс активно пропагандировал содомию. «Наша страна должна создать правовое регулирование для всех видов „партнерских отношений“, буду бороться за это, знаю, что сейчас поднимется мега-истерика, но я горд быть геем», — заявил тогда Ринкевичс.
Пост главы латвийского МИДа Ринкевич занимал с 2011 года. Его предшественник Эгилс Левитс был президентом с 2019-го и решил не идти на второй срок. Кандидатуру Ринкевича поддержали 52 парламентария, в том числе депутаты от оппозиции, 35 выступили против, сообщает РБК.
Президент Латвии избирается сеймом абсолютным большинством голосов на четыре года.
Ринкевич, будучи главой латвийского МИДа, не раз комментировал отношения с Россией. Так, в начале года он назвал одним из стратегических интересов Латвии поражение России на Украине. Это должно «восстановить мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям», а также предотвратить повторение подобного, объяснил министр.
Прошлым летом Ринкевич вступил в заочную полемику с представительницей российского МИДа Марией Захаровой. Та возмутилась решением ЮНЕСКО внести процесс приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия. Захарова утверждала, что борщ упоминался в исторических материалах как «блюдо русских жителей Киева». «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» — ответил ей тогда Ринкевич. Представитель МИД России заявила затем, что министр соседнего государства «не по красавицам», а по «красавцам».
1 апреля Ринкевич написал в своем Twitter пост о присоединении Украины к Европейскому союзу. Позже он назвал это «первоапрельской» шуткой, принёс извинения за «неприемлемый» юмор и удалил сообщение. Такие шутки очень болезненно восприняли в Киеве, ведь место в ЕС им никто не обещает. В свете этого заявление Ринкевича многие восприняли как непррикрытое издевательство над украинцами.