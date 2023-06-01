31 мая 2023 года парламент Латвии избрал нового президента. Им стал действующий глава МИД Эдгарс Ринкевичс, который ещё в 2014 году открыто признался в том, что он является половым извращенцем, сообщает Интерфакс.

С тех пор Ринкевичс активно пропагандировал содомию. «Наша страна должна создать правовое регулирование для всех видов „партнерских отношений“, буду бороться за это, знаю, что сейчас поднимется мега-истерика, но я горд быть геем», — заявил тогда Ринкевичс.

Пост главы латвийского МИДа Ринкевич занимал с 2011 года. Его предшественник Эгилс Левитс был президентом с 2019-го и решил не идти на второй срок. Кандидатуру Ринкевича поддержали 52 парламентария, в том числе депутаты от оппозиции, 35 выступили против, сообщает РБК.

Президент Латвии избирается сеймом абсолютным большинством голосов на четыре года.

Ринкевич, будучи главой латвийского МИДа, не раз комментировал отношения с Россией. Так, в начале года он назвал одним из стратегических интересов Латвии поражение России на Украине. Это должно «восстановить мировой порядок и доверие к мультилатералистскому подходу к международным отношениям», а также предотвратить повторение подобного, объяснил министр.

Прошлым летом Ринкевич вступил в заочную полемику с представительницей российского МИДа Марией Захаровой. Та возмутилась решением ЮНЕСКО внести процесс приготовления украинского борща в список нематериального культурного наследия. Захарова утверждала, что борщ упоминался в исторических материалах как «блюдо русских жителей Киева». «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица» — ответил ей тогда Ринкевич. Представитель МИД России заявила затем, что министр соседнего государства «не по красавицам», а по «красавцам».

1 апреля Ринкевич написал в своем Twitter пост о присоединении Украины к Европейскому союзу. Позже он назвал это «первоапрельской» шуткой, принёс извинения за «неприемлемый» юмор и удалил сообщение. Такие шутки очень болезненно восприняли в Киеве, ведь место в ЕС им никто не обещает. В свете этого заявление Ринкевича многие восприняли как непррикрытое издевательство над украинцами.

Русская линия