Иерей Владислав Мишин назначен исполняющим обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации…

Указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 30 мая 2023 года настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе г. Москвы иерей Владислав Мишин назначен на должность исполняющего обязанности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, сообщает Патриархия.Ru.

Также иерей Владислав Мишин назначен исполняющим обязанности епархиального древлехранителя Московской епархии и членом Патриаршего совета по культуре.

Отец Владислав родился 19 ноября 1974 г. в Калуге в семье служащих. Учился в средней школе № 9 имени К. Э. Циолковского. Окончил Калужскую детскую художественную школу, сообщает сайт храма Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе.

11 февраля 1990 г. — крестился в Оптиной пустыни в храме преподобного Илариона Великого, стал прихожанином калужского кафедедрального собора Георгия «за верхом».

С 1991 г. обучался в Уральской государственной архитектурно-художественной академии в Екатеринбурге. Закончил её в 1997 г. по специальности «Реставрация». С конца 1991 г. начал помогать в Екатеринбургском храме Вознесения Господня в качестве чтеца. С 1993 г. преподавал здесь — же в детской воскресной школе.

С 1997 г. по 2000 г являлся аспирантом очной формы обучения в УГАХА. Тема диссертационного исследования: «Архитектура духовных учебных заведений Русской Православной Церкви».

В 2000 г. в праздник Рождества Христова рукоположен архиепископом Истринским Арсением в сан диакона в храме Рождества Христова в Измайлове. Приписан к храму Святаго Духа на бывшем Лазаревском кладбище г. Москвы. С 2000 г. по 2004 г. обучался на заочном секторе Московской духовной семинарии.

В 2004 г. 21 марта рукоположен в сан пресвитера архиепископом Истринским Арсением в Богоявленском Елоховском соборе г. Москвы. Назначен священником в храм преподобного Сергия Радонежского в Бибиреве.

С 2004 по 2008 год нёс послушание тюремного священника в следственном изоляторе «Матросская тишина».

С 2006 г. по 2008 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой теологии Российского государственного социального университета.

В 2007 году переведен в храм Ризоположения в Леонове г. Москвы.

С 2007 по 2015 год нёс послушание больничного священника в московском хосписе «Ростокино»

С 2011 г. по 2014 г. обучался в Общецерковной аспирантуре и докторантуре на кафедре истории. Тема диссертационного исследования: «История храма Владимирской иконы Божией Матери в Виноградове».

Указом Святейшего Патриарха Кирилла 1 января 2015 года назначен исполняющим обязанности настоятеля и председателя приходского совета храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Бибиреве, г. Москвы.

В июле 2018 года назначен ответственным по вопросам реставрации храмов в Северо-Восточном викариатстве г. Москвы.

В октябре 2018 года назначен исполняющим обязанности ответственного за реализацию в Северо-Восточном Московском викариатстве Программы строительства православных храмов в г. Москве.

Член Комиссии по церковному искусству, архитектуре и реставрации при Епархиальном совете г. Москвы.

Автор книг «Ученик старцев протоиерей Владимир Жаворонков. М. 2009.», «Подвижник Афона и Москвы. Жизнеописание старца схиархимандрита Илариона (Удодова), хранителя главы преподобного Сергия. М. 2010.», «Храм на Долгих прудах. История храма и прихода храма Владимирской иконы Божией Матери в Виноградово. М. 2016.».

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