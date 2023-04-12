В Челябинске группа таджиков напала на одиннадцатиклассника, в результате чего тот скончался от ножевого ранения в сердце…

Вопиющий случай, который иллюстрирует недавний призыв Никиты Михалкова к властям России навести жёсткий порядок в миграционной сфере, произошёл в Челябинске. Группа таджиков, некоторые из которых в ускоренном режиме получили гражданство России, толпой напали на 17-летнего подростка из-за поста в соцсети и ударом в сердце зарезали русского парня.

Преступление произошло 9 апреля 2023 года возле ТРК «Космос», неподалеку от входа в компьютерный клуб Colizeum. Убийство произошло около 23:00, сообщает КП-Челябинск.

Перед этим толпа мигрантов искала свою жертву в компьютерном клубе. Они наведались туда, но быстро ушли, не обнаружив нужного им человека.

«Сам конфликт возник не у нас в клубе, а на улице. К нам сначала толпа каких-то парней пришла, они походили по клубу и ушли. А потом, через некоторое время, забежал мужчина и попросил вызвать скорую помощь», — рассказали в компьютерном клубе.

Всего в конфликте участвовали около десяти человек. Известно, что убийце 20 лет. Это Шахром Миров. Выяснять отношения он пришёл вместе с родственниками из-за переписки в социальной сети. Они собрались за ТРК, чтобы разобраться, кто писал оскорбления с фейкового аккаунта. В ходе разборок один из мигрантов схватился за нож.

На камеры видеонаблюдения попал момент, как таджики собираются на перекрёстке улицы Чичерина и проспекта Победы. На часах было 22:37. Все они пошли за ТРК «Космос», где через 20 минут начался конфликт.

В итоге полиция задержала четырёх подозреваемых, и предъявила им обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 «Убийство, совершенное группой лиц» УК РФ, что наказывается сроком до 20 лет лишения свободы.

Характерно, что защита преступников просила суд об избрании для обвиняемых меры пресечения в виде домашнего ареста, однако все четверо были отправлены в СИЗО.

В случае если такие вопиющие преступления не будут предельно жёстко наказываться и российскими властями, ситуация в миграционной сфере в стране может выйти из-под контроля. И тогда русское население само возьмётся обеспечивать свою безопасность, что чревато большими потрясениями.

Русская линия