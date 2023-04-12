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Сводка новостей от 12 апреля 2023

Митрополит Черкасский Феодосий арестован
Управляющий Черкасской епархией стал вторым архиереем УПЦ, которого украинские власти отправили под домашний арест…

Митрополит Черкасский ФеодосийВслед за наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Вышгородским Павлом украинские власти под надуманным предлогом и по откровенно лживым обвинениям арестовали и управляющего Черкасской епархией митрополита Черкасского и Каневского Феодосия.

Круглосуточный домашний арест на 60 суток — такую меру пресечения по просьбе стороны обвинения избрал Сосновский районный суд г. Черкассы владыке Феодосию на заседании 12 апреля 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Suspilne.media.

Уточняется, что электронный браслет, с помощью которого будут контролировать местонахождение архиерея, наденут в отделении полиции Киевской области, ближайшем к месту проживания митрополита Феодосия.

Как отметил архиерей, уголовное дело, открытое против него, — политический заказ, цель которого — «обезглавить Черкасскую епархию, чтобы творить то, что сейчас делается на западе Украины».

«Сейчас сила на стороне борцов с Церковью, сила земная. Но сила небесная, духовная, Божественная всегда была, есть и будет на нашей стороне. И все, кто сейчас борется с Церковью, обязательно, если не покаются, потом Господь с них спросит», — сказал митрополит Феодосий накануне заседания суда.

«Если меня арестуют — будем защищать и оборонять каждый храм, каждую нашу святыню. Не отдадим им нашу духовную жизнь. Бога из наших сердец они не вырвут, как бы они этого не хотели», — призвал верующих митрополит Феодосий.

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